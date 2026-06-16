ВС РФ уничтожили пункт управления дронами ВСУ на правом берегу Днепра

«В ходе боевого вылета оператор разведывательного БПЛА обнаружил заброшенную жилую постройку, из которой неоднократно осуществлялись вылеты дронов различных типов. В результате точного удара беспилотного летательного аппарата самолетного типа “Молния-2” пункт управления БПЛА ВСУ был уничтожен. Кадры объективного контроля зафиксировали уничтожения цели», — сказано в сообщении.
Оператор дрона с с позывным Казак отметил, что на точке запуска «Молнии» находится только инженер, который готовит дрон и снаряжает его боеприпасом. Сам же оператор сидит в блиндаже в паре километров от места взлета.