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ВС РФ уничтожили пункт управления дронами ВСУ на правом берегу Днепра

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Операторы дронов группировки «Днепр» поразили беспилотником «Молния-2» украинский пункт управления БПЛА на правобережье Днепра в Херсонской области, сообщили в Минобороны РФ.

Источник: РИА "Новости"

«В ходе боевого вылета оператор разведывательного БПЛА обнаружил заброшенную жилую постройку, из которой неоднократно осуществлялись вылеты дронов различных типов. В результате точного удара беспилотного летательного аппарата самолетного типа “Молния-2” пункт управления БПЛА ВСУ был уничтожен. Кадры объективного контроля зафиксировали уничтожения цели», — сказано в сообщении.

Оператор дрона с с позывным Казак отметил, что на точке запуска «Молнии» находится только инженер, который готовит дрон и снаряжает его боеприпасом. Сам же оператор сидит в блиндаже в паре километров от места взлета.

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