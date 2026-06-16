ВСУ за сутки потеряли более 425 боевиков в зоне действий «Востока»

«Подразделения группировки войск “Восток” продвинулись в глубину обороны противника. Нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных, двух штурмовых, четырех десантно-штурмовых бригад и трех штурмовых полков ВСУ», — говорится в сводке российского ведомства.
В Минобороны РФ уточнили, что поражение было нанесено в районах населенных пунктов Чаплино, Покровское, Писанцы, Новоскелеватое Днепропетровской области, Никольское, Егоровка и Червоная Криница Запорожской области.
«Противник потерял более 425-ти военнослужащих, три боевые бронированные машины, шесть автомобилей и артиллерийское орудие», — добавили в ведомстве.