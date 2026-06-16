ПВО сбила две ракеты «Фламинго» и 491 БПЛА ВСУ за сутки

«Средствами противовоздушной обороны сбиты 12 управляемых авиационных бомб, две крылатые ракеты наземного базирования “Фламинго” и 491 беспилотный летательный аппарат самолетного типа», — говорится в сообщении.
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