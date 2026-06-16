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ВСУ за сутки потеряли до 40 боевиков в зоне действий «Днепра»

МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Российская группировка войск «Днепр» нанесла поражение формированиям двух украинских бригад у Орехова и Преображенки в Запорожской области, уничтожены до 40 боевиков ВСУ, сообщили в Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Подразделения группировки войск “Днепр” нанесли поражение формированиям механизированной и горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Орехов и Преображенка Запорожской области. Уничтожены до 40 военнослужащих ВСУ, 15 автомобилей и станция радиоэлектронной борьбы», — говорится в сводке российского ведомства.