«Подразделения группировки войск “Днепр” нанесли поражение формированиям механизированной и горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Орехов и Преображенка Запорожской области. Уничтожены до 40 военнослужащих ВСУ, 15 автомобилей и станция радиоэлектронной борьбы», — говорится в сводке российского ведомства.
ВСУ за сутки потеряли до 40 боевиков в зоне действий «Днепра»
МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Российская группировка войск «Днепр» нанесла поражение формированиям двух украинских бригад у Орехова и Преображенки в Запорожской области, уничтожены до 40 боевиков ВСУ, сообщили в Минобороны РФ.