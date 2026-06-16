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Бойцы «Запада» зачистили 31 здание в Красном Лимане за сутки

МО: бойцы «Запада» зачистили 31 здание в Красном Лимане за сутки.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Российские бойцы группировки войск «Запад» за прошедшие сутки овладели пятью опорными пунктами ВСУ, зачистили 31 здание и уничтожили более 30 военнослужащих ВСУ в Красном Лимане, сообщили в Минобороны РФ.

«За сутки в населенном пункте Красный Лиман уничтожено более 30 военнослужащих ВСУ, бронеавтомобиль HMMWV производства США, четыре пикапа и три наземных роботизированных комплекса», — говорится в сводке российского ведомства.

Отмечается, что штурмовые отряды 25-й армии продолжают продвижение в западном направлении и уничтожение разрозненных формирований киевского режима.

«Подразделения 67-й дивизии, наступая в северо-западной части города, овладели пятью опорными пунктами противника и очистили от украинских боевиков 31 здание, в том числе церковь Иверской иконы Божией Матери», — добавили в МО РФ.

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