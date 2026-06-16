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В Славянске-на-Кубани обломки БПЛА упали на частный дом и в огород

Фрагменты дрона рухнули на крышу дома и в огород в Славянске-на-Кубани.

Источник: Комсомольская правда

В Славянском районе Кубани зафиксированы последствия утренней атаки беспилотников. По данным Единой дежурно-диспетчерской службы, обломки сбитого дрона упали на территории частного домовладения в черте города.

Фрагменты аппарата обнаружили на крыше жилого дома в Славянске-на-Кубани и в огороде. По предварительной информации, происшествие обошлось без жертв и пострадавших.

«Информации о разрушениях и пострадавших в службу ЕДДС и оперативные службы района не поступало», — сообщили в местной службе.

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