В ДНР при атаках ВСУ пострадали шесть человек

ДОНЕЦК, 16 июня. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины за прошедшие сутки нанесли удары по пяти округам Донецкой Народной Республики, в результате атак ранения получили шесть мирных жителей. Об этом сообщил глава региона Денис Пушилин.
«В Волновахском муниципальном округе на автодороге Хлебодаровка — Голубицкое ранения средней степени тяжести получили мужчины 1976 и 1993 г. р. В городском округе Енакиево на автодороге Молочный — Углегорск ранения средней степени тяжести получил мужчина 1986 г. р. В городском округе Дебальцево на автодороге Светлодарск — Мироновский ранения средней степени тяжести получил мужчина 1980 г. р. В Никитовском районе Горловки ранения средней степени тяжести получила женщина 1968 г. р», — написал он в Telegram-канале.
По информации главы региона, в Пролетарском районе Донецка ранения получила женщина. Он добавил, что всем пострадавшим оказывается квалифицированная медицинская помощь.
По словам Пушилина, повреждены жилой дом, 2 объекта гражданской инфраструктуры и 10 автомобилей.