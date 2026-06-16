В ДНР при атаках ВСУ пострадали шесть человек

«В Волновахском муниципальном округе на автодороге Хлебодаровка — Голубицкое ранения средней степени тяжести получили мужчины 1976 и 1993 г. р. В городском округе Енакиево на автодороге Молочный — Углегорск ранения средней степени тяжести получил мужчина 1986 г. р. В городском округе Дебальцево на автодороге Светлодарск — Мироновский ранения средней степени тяжести получил мужчина 1980 г. р. В Никитовском районе Горловки ранения средней степени тяжести получила женщина 1968 г. р», — написал он в Telegram-канале.