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Отбой воздушной тревоги объявлен в Севастополе

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн — РИА Новости Крым. В Севастополе отменили сигнал воздушной тревоги. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.

Источник: РИА "Новости"

Тревога была объявлена в 12.20. Также беспилотную опасность объявили в Республике Крым.

«Отбой воздушной тревоги!» — написал он в МАКС.

Сирены воздушной тревоги в городе выключают после соответствующего сигнала от военных: информация об этом звучит по телеканалам и радио.

При этом в городе изменен порядок подачи сигнала о воздушной тревоге. Теперь он звучит три раза и затем прекращается. Это не означает, что угроза миновала. Такое решение принято для того, чтобы громкий и продолжительный звук сирены не мешал работе ПВО и мобильных огневых групп.

Губернатор призвал горожан следить за сообщениями об отбое воздушной тревоги и не пренебрегать мерами безопасности.

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