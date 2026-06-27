«Системой ПВО Минобороны уничтожены три БПЛА, летевших на Москву», — написал он в «Максе». По его словам, специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков.
Ранее Собянин рассказал о трех сбитых БПЛА.
МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Силы ПВО сбили шесть летевших на Москву беспилотников. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
«Системой ПВО Минобороны уничтожены три БПЛА, летевших на Москву», — написал он в «Максе». По его словам, специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков.
Ранее Собянин рассказал о трех сбитых БПЛА.