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Массированная атака на Кубань: погиб человек, повреждены дома, горит НПЗ

Последствия атаки зафиксированы в двух районах края.

В ночь на 28 июня Краснодарский край подвергся массированной атаке беспилотников. Наиболее серьезные последствия зафиксированы в Славянске-на-Кубани.

Губернатор Вениамин Кондратьев рассказал, что обломки сбитых БПЛА упали на несколько домов. Погиб человек. Глава региона выразил соболезнования и поручил главе района Роману Синяговскому оказать всю помощь.

Дроны атаковали Славянский НПЗ, в результате чего начался пожар. Также повреждена линия электропередачи и газовая труба.

Кроме того, последствия воздушной атаки есть и в хуторе Трудобеликовском Красноармейского райна. Там обломки сбитых беспилотников упали на частные дома. Ранения получил один человек. Госпитализация ему не понадобилась.

«В случае объявления угрозы атаки БПЛА прошу жителей соблюдать все меры безопасности — не выходить на улицу и не подходить к окнам», — напомнил Вениамин Кондратьев.

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