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Балицкий рассказал, когда начнут работать все шесть блоков Запорожской АЭС

Балицкий: все шесть блоков ЗАЭС заработают только после окончания конфликта.

Источник: Комсомольская правда

Запустить все шесть блоков Запорожской АЭС можно будет только после завершения конфликта на Украине. Об этом в беседе с РИА Новости губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

Как отметил глава региона, на данный момент все блоки находятся в холодном останове и в этом состоянии угрозы не представляют.

«Мы очень рассчитываем на запуск станции. Но, наверное, это возможно будет только после мира», — сказал Балицкий.

Глава региона подчеркнул, что сейчас безопасность станции обеспечивают 3,5 тысячи сотрудников. Люди работают даже в условиях постоянных обстрелов.

Ранее Балицкий отметил, что попытки ВСУ атаковать Крым несут серьезную угрозу для ЗАЭС. Также глава региона заявил, что доказательства причастности Украины к обстрелам Запорожской АЭС есть, все зафиксировано СК России.

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