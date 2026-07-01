Балицкий рассказал, когда начнут работать все шесть блоков Запорожской АЭС

Запустить все шесть блоков Запорожской АЭС можно будет только после завершения конфликта на Украине. Об этом в беседе с РИА Новости губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.
Как отметил глава региона, на данный момент все блоки находятся в холодном останове и в этом состоянии угрозы не представляют.
«Мы очень рассчитываем на запуск станции. Но, наверное, это возможно будет только после мира», — сказал Балицкий.
Глава региона подчеркнул, что сейчас безопасность станции обеспечивают 3,5 тысячи сотрудников. Люди работают даже в условиях постоянных обстрелов.
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