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Над Крымом и Азовским морем отработала ПВО

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июл — РИА Новости Крым. Силы противовоздушной обороны отразили новую атаку украинских беспилотников на Крым и Азовское море. Об этом сообщили в Минобороны.

Удары вражеских дронов отражались в период с 7 утра до 20:00 по московскому времени.

«Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 92 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территориями Белгородской, Курской, Ленинградской, Псковской, Смоленской, Тверской областей, Республики Крым и над акваторией Азовского моря», — сказано в сообщении.

В ночь на субботу Крым подвергся массированному удару ВСУ. В результате атаки погиб человек, ранены взрослый и 10-летний ребенок. Об этом сообщил в своем канале в МАКС глава региона Сергей Аксенов.

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