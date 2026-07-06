В Севастополе объявили отбой воздушной тревоги

Как сообщалось ранее, в Севастополе объявили воздушную тревогу. Соответствующее сообщение появилось в 10.17. Морской пассажирский транспорт приостановил движение.
В 10.50 стало известно, что опасность миновала.
«Отбой воздушной тревоги», — написал Развожаев.
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