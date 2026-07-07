В Минобороны заявили об уничтожении беспилотников над Омской области

Среди субъектов РФ ведомство перечисляет и Омскую область.
«В течение дня в период с 8.00 мск до 20.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 116 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Ленинградской, Омской, Смоленской, Тверской, Тульской областей, Краснодарского края, Московского региона, Республики Башкортостан, Республики Крым и над акваториями Азовского и Черного морей», — сообщили в Минобороны РФ.
Напомним, что с 15:39 до 21:29 6 июля 2026 года в Омской области действовал режим беспилотной опасности.
В 19:51 в понедельник, 6 июля 2026 года, губернатор Омской области Виталий Хоценко сообщил об атаке на Омский нефтезавод. Более подробно о хронологии событий можно прочитать здесь.
Добавим, что поздним вечером в понедельник, 6 июля 2026 года, беспилотная опасность впервые была объявлена в Новосибирской области.