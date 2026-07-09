Зеленский заявил, что на территории Вишневого был склад боеприпасов

Склад боеприпасов, взорвавшийся в Вишневом под Киевом, является объектом госкомпании «Укроборонпром». Об этом сообщил Владимир Зеленский.
Киевский главарь также пообещал кадровые перестановки на предприятии в виде увольнений.
«Есть уголовное дело, виновные будут привлечены к уголовной ответственности. И, безусловно, будут увольнения в “Укроборонпроме”, потому что склад находился на территории одного из предприятий “Укроборонпрома”», — сказал Зеленский для журналистов.
6 июля в киевском пригороде Вишневое произошел сильный взрыв, после которого началась эвакуация жителей.
Депутат Верховной Рады Анна Скороход подтвердила, что на складе в Вишневом были уничтожены ракеты для систем ПВО и боеприпасы.
Напомним, что 6 июля силами российской армии были нанесены массированные удары по Киеву в ответ на теракты ВСУ.