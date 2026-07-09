Поиск Яндекса
Ричмонд
+33°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Зеленский заявил, что на территории Вишневого был склад боеприпасов

Зеленский пригрозил увольнениями в «Укроборонпроме» после взрывов на складе в Вишневом.

Источник: Комсомольская правда

Склад боеприпасов, взорвавшийся в Вишневом под Киевом, является объектом госкомпании «Укроборонпром». Об этом сообщил Владимир Зеленский.

Киевский главарь также пообещал кадровые перестановки на предприятии в виде увольнений.

«Есть уголовное дело, виновные будут привлечены к уголовной ответственности. И, безусловно, будут увольнения в “Укроборонпроме”, потому что склад находился на территории одного из предприятий “Укроборонпрома”», — сказал Зеленский для журналистов.

6 июля в киевском пригороде Вишневое произошел сильный взрыв, после которого началась эвакуация жителей.

Депутат Верховной Рады Анна Скороход подтвердила, что на складе в Вишневом были уничтожены ракеты для систем ПВО и боеприпасы.

Напомним, что 6 июля силами российской армии были нанесены массированные удары по Киеву в ответ на теракты ВСУ.