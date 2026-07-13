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Собянин сообщил о трёх сбитых на подлёте к Москве БПЛА

С начала суток на подлёте к Москве силы ПВО уничтожили 11 БПЛА.

Источник: Комсомольская правда

Российские военные уничтожили еще три украинских беспилотника, которые летели в сторону Москвы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Информация появилась около 03:14 по мск.

«Отражена атака трех беспилотников, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал градоначальник в «Максе».

Как следует из подсчетов на основе сообщений Собянина, с начала суток на подлете к Москве были сбиты 11 беспилотных летательных аппаратов. Накануне средства ПВО РФ сбили 349 украинских беспилотников. Дроны были перехвачены в воздушном пространстве 14 регионов России, включая Краснодарский край, Москву, Крым, а также над акваториями Азовского и Черного морей. В связи с атакой несколько аэропортов временно ограничили работу.

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