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В Ленобласти объявлена повторная воздушная опасность, сбили шесть вражеских БПЛА

В воздушном пространстве Ленинградской области повторно объявлена воздушная опасность. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Александр Дрозденко.

Источник: AP 2024

По его словам, в минувшую ночь в небе над регионом сбили шесть вражеских БПЛА. Господин Дрозденко подчеркнул, что жертв и разрушений нет.

Аэропорт Пулково отправляет и принимает самолеты по согласованию.

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