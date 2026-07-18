В Ленобласти объявлена повторная воздушная опасность, сбили шесть вражеских БПЛА

По его словам, в минувшую ночь в небе над регионом сбили шесть вражеских БПЛА. Господин Дрозденко подчеркнул, что жертв и разрушений нет.
Аэропорт Пулково отправляет и принимает самолеты по согласованию.
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