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МО показало кадры удара БПЛА «Герань-4 сикер» по балкеру в порту Одессы

ВС РФ поразили судно противника в Черном море.

Источник: Аргументы и факты

Минобороны РФ опубликовало видео удара российских военных по балкеру на внешнем рейде порта «Одесса».

«Операторы БПС (бемпилотных систем. — Прим. ред.) ударили по судну типа “Балкер” на внешнем рейде порта Одесса с использованием “Герань-4 сикер”», — говорится в сообщении ведомства в Telegram.

На кадрах показано, как БПЛА приближается к судну и наносит удар по кормовой части судна.

Ранее сообщалось, что ВС РФ нанесли удар по цеху сборки БПЛА в порту Одессы ракетами «Оникс» и барражирующими боеприпасами.

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