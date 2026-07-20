Военкор Коц объяснил, почему Украина перешла на тактику запуска дронов с фур-убийц

Вооруженные силы Украины перешли на тактику запуска беспилотников с «фур-убийц» из-за успешных ударов российской армии по аэродромам и площадкам для подготовки БПЛА. Об этом рассказал военный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц.
«Переход на такую тактику стал ответом на удары ВС РФ по стационарным аэродромам и площадкам подготовки дронов», — написал он в личном канале в мессенджере MAX.
Так Коц прокомментировал поражение расчетами БПЛА «Герань» стоянки грузовой техники ВУС в Днепропетровской области, которую Киев использовал для перевозки беспилотников и их комплектующих. Военкор подчеркнул, что фуры давно перестали быть транспортом — теперь ВСУ все чаще используют их в качестве пусковых платформ для запуска дальних беспилотников. При этом маскируя транспорт под гражданские грузовики.
Ранее KP.RU сообщал, что ВС РФ ударили по Запорожской области, поразив поезда. используемые для доставки ВСУ грузов военного назначения.