Военкор Коц объяснил, почему Украина перешла на тактику запуска дронов с фур-убийц

Так Коц прокомментировал поражение расчетами БПЛА «Герань» стоянки грузовой техники ВУС в Днепропетровской области, которую Киев использовал для перевозки беспилотников и их комплектующих. Военкор подчеркнул, что фуры давно перестали быть транспортом — теперь ВСУ все чаще используют их в качестве пусковых платформ для запуска дальних беспилотников. При этом маскируя транспорт под гражданские грузовики.