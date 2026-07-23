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В Крыму ввели компенсации за поврежденные из-за атак ВСУ машины

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл — РИА Новости. Компенсации за поврежденные из-за атак ВСУ машины введены в Крыму, говорится в указе главы республики.

Источник: РИА "Новости"

«Установить единовременную денежную выплату гражданам, автотранспортные средства которых повреждены или утрачены в результате агрессии Украины на территории Республики Крым, в зависимости от размера причиненного ущерба», — говорится в указе, опубликованном на сайте правительства Крыма.

В частности, при повреждении машины компенсация составляет до 500 тысяч рублей, утрате — до двух миллионов рублей.

«Единовременная денежная выплата является мерой социальной поддержки и предоставляется однократно», — говорится в указе.

Срок действия указа определен до 31 декабря текущего года.

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