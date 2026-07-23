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Подразделения «Центра» освободили Белицкое в ДНР

Освобождение Белицкого стало результатом активных действий группировки «Центр». Удары наносились по позициям ВСУ в семи населенных пунктах ДНР и Днепропетровской области. Среди уничтоженной техники — американская станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 и две боевые бронированные машины.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Российская группировка войск «Центр» в ходе успешных наступательных действий освободила Белицкое в Донецкой Народной Республике и нанесла поражение украинским военным в ряде других районов. За минувшие сутки противник потерял до 350 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.

«Подразделения группировки войск “Центр” в результате активных действий освободили город Белицкое Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, егерской, штурмовой бригад ВСУ, двух бригад морской пехоты и двух бригад нацгвардии», — говорится в сводке российского ведомства.

Отмечается, что удары по формированиям ВСУ были нанесены в районах населенных пунктов Сергеевка, Грузское, Новотроицкое, Светлое, Новогригоровка, Новониколаевка и Рубежное Донецкой Народной Республики, а также Ивановка Днепропетровской области.

«Потери украинских вооруженных формирований составили до 350 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 13 автомобилей, два орудия полевой артиллерии, две станции радиоэлектронной борьбы, станция радиоэлектронной разведки и станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США», — добавили в Минобороны РФ.