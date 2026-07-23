Подразделения «Центра» освободили Белицкое в ДНР

Российская группировка войск «Центр» в ходе успешных наступательных действий освободила Белицкое в Донецкой Народной Республике и нанесла поражение украинским военным в ряде других районов. За минувшие сутки противник потерял до 350 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.