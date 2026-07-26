Группировка «Север» уничтожила 38 пунктов управления БПЛА за сутки

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Подразделения группировки войск «Север» за минувшие сутки уничтожили 38 пунктов управления БПЛА, 402 беспилотника самолетного типа и 60 тяжелых коптеров, а также квадроциклы и роботизированные платформы ВСУ. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Василий Межевых.
«Вскрыты и уничтожены 38 пунктов управления БПЛА, 402 БПЛА самолетного типа, 60 тяжелых боевых дронов типа R-18, три квадроцикла и восемь НРТК (наземных робототехнических комплексов — прим. ТАСС) противника»- сказал офицер.
По данным Межевых, ВСУ потеряли также пять минометов и 12 автомобилей.
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