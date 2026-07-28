Поддубный показал кадры ударов «Герань-4 сикер» по судам в порту Николаева

Как ранее сообщало Минобороны, в ходе утренней атаки в порту Николаева было поражено килекторное судно, а в северо-западной акватории Черного моря барражирующие боеприпасы уничтожили балкер, осуществлявший доставку продукции военного назначения. Накануне российские военные ударными дронами поразили в порту Николаева два сухогруза в момент разгрузки грузов для ВСУ.