ВС РФ поразили Одесский НПЗ и сухогруз с военным грузом для ВСУ

В самом порту Одессы удары пришлись по резервуару с горюче-смазочными материалами и производственным цехам Одесского нефтеперерабатывающего завода. Кроме того, как заявили в ведомстве, в море южнее города был поражен сухогруз, доставлявший военную продукцию для ВСУ.