ВС РФ поразили Одесский НПЗ и сухогруз с военным грузом для ВСУ

Вооруженные силы Российской Федерации продолжили нанесение ударов по портовой инфраструктуре и морским судам, задействованным в интересах украинских войск, сообщили в Минобороны России.
По данным военного ведомства, атаки наносились с применением высокоточного оружия воздушного базирования и ударных беспилотных летательных аппаратов.
В самом порту Одессы удары пришлись по резервуару с горюче-смазочными материалами и производственным цехам Одесского нефтеперерабатывающего завода. Кроме того, как заявили в ведомстве, в море южнее города был поражен сухогруз, доставлявший военную продукцию для ВСУ.