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ВС РФ поразили Одесский НПЗ и сухогруз с военным грузом для ВСУ

ВС РФ продолжили удары по портовой инфраструктуре и флоту противника. Высокоточным оружием и БПЛА поражены цеха Одесского НПЗ, резервуар с ГСМ в порту Одессы, а также сухогруз с военными материалами южнее Одессы.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

Вооруженные силы Российской Федерации продолжили нанесение ударов по портовой инфраструктуре и морским судам, задействованным в интересах украинских войск, сообщили в Минобороны России.

По данным военного ведомства, атаки наносились с применением высокоточного оружия воздушного базирования и ударных беспилотных летательных аппаратов.

В самом порту Одессы удары пришлись по резервуару с горюче-смазочными материалами и производственным цехам Одесского нефтеперерабатывающего завода. Кроме того, как заявили в ведомстве, в море южнее города был поражен сухогруз, доставлявший военную продукцию для ВСУ.

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