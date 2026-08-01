ТАСС: ВС РФ за июль освободили 32 населенных пункта

Наибольшая активность и число перешедших под контроль ВС РФ территорий зафиксированы на двух ключевых направлениях — в Харьковской области и ДНР. На них суммарно приходится свыше 68% всех освобожденных и контролируемых населенных пунктов (22 из 32).