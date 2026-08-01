Поиск Яндекса
Ричмонд
+30°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ТАСС: ВС РФ за июль освободили 32 населенных пункта

Больше всего их в Харьковской области и ДНР.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Российские военнослужащие освободили и взяли под контроль 32 населенных пункта в ходе боевых действий за июль, следует из подсчетов ТАСС.

Наибольшая активность и число перешедших под контроль ВС РФ территорий зафиксированы на двух ключевых направлениях — в Харьковской области и ДНР. На них суммарно приходится свыше 68% всех освобожденных и контролируемых населенных пунктов (22 из 32).

Лидером за июль по количеству освобожденных и взятых под контроль населенных пунктов стала группировка «Север» (10 населенных пунктов). Бойцы группировок «Центр» и «Запад» освободили и взяли под контроль 8 и 6 населенных пунктов соответственно, группировки «Восток» — 5, а «Южная» — 3.

Ключевым событием в зоне СВО стало освобождение города Константиновка в ДНР военнослужащими Южной группировки войск, а также города Белицкое бойцами группировки «Центр».