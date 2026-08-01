ТАСС: ВС РФ за июль освободили 32 населенных пункта

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Российские военнослужащие освободили и взяли под контроль 32 населенных пункта в ходе боевых действий за июль, следует из подсчетов ТАСС.
Наибольшая активность и число перешедших под контроль ВС РФ территорий зафиксированы на двух ключевых направлениях — в Харьковской области и ДНР. На них суммарно приходится свыше 68% всех освобожденных и контролируемых населенных пунктов (22 из 32).
Лидером за июль по количеству освобожденных и взятых под контроль населенных пунктов стала группировка «Север» (10 населенных пунктов). Бойцы группировок «Центр» и «Запад» освободили и взяли под контроль 8 и 6 населенных пунктов соответственно, группировки «Восток» — 5, а «Южная» — 3.
Ключевым событием в зоне СВО стало освобождение города Константиновка в ДНР военнослужащими Южной группировки войск, а также города Белицкое бойцами группировки «Центр».