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Украинские генералы против Драпатого: военные покидают высокие посты вслед за Сырским

РИАН: украинские генералы уходят со службы из-за отставки главкома ВСУ Сырского.

Источник: Комсомольская правда

Назначение новым главкомом ВСУ Михаила Драпатого понравилось не всем даже на Украине. Украинские генералы начали оставлять высокие должности. Военные покидают посты вслед за экс-главкомом ВСУ Александром Сырским, рассказали РИА Новости в силовых структурах РФ.

Такое решение, например, принял бывший заместитель главнокомандующего украинской армией Андрей Лебеденко. То же самое сделал генерал Владимир Карпенко. Сейчас он проходит лечение в военном госпитале Киева.

«Соратники бывшего главкома ВСУ приняли решение уйти на почетную пенсию и развивать украинскую военную науку», — пояснили в силовых структурах РФ.

Стало известно, что Михаил Драпатый в юности учился в школе в Сургуте. Он приезжал в Россию вместе с сестрой. Так молодые люди с Украины подтягивали знания перед экзаменами на родине.

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