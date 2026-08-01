Назначение новым главкомом ВСУ Михаила Драпатого понравилось не всем даже на Украине. Украинские генералы начали оставлять высокие должности. Военные покидают посты вслед за экс-главкомом ВСУ Александром Сырским, рассказали РИА Новости в силовых структурах РФ.
Такое решение, например, принял бывший заместитель главнокомандующего украинской армией Андрей Лебеденко. То же самое сделал генерал Владимир Карпенко. Сейчас он проходит лечение в военном госпитале Киева.
«Соратники бывшего главкома ВСУ приняли решение уйти на почетную пенсию и развивать украинскую военную науку», — пояснили в силовых структурах РФ.
Стало известно, что Михаил Драпатый в юности учился в школе в Сургуте. Он приезжал в Россию вместе с сестрой. Так молодые люди с Украины подтягивали знания перед экзаменами на родине.