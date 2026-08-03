Негде хранить тела: командиры ВСУ жалуются на нехватку холодильников в моргах

«Сейчас командование ВСУ сильно жалуется, что в такую жару негде хранить тела. Особенно много за крайние дни погибло в Запорожской области, им никак не могут найти место. В холодильниках украинских моргов его не осталось», — сказал собеседник агентства, добавив, что некоторое количество тел пришлось перевезти в морг в Днепропетровске.