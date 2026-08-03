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Негде хранить тела: командиры ВСУ жалуются на нехватку холодильников в моргах

ТАСС: в Запорожской области ВСУ не хватает мест для хранения тел в моргах.

Источник: Комсомольская правда

Командиры ВСУ жалуются на нехватку свободных мест в моргах для тел погибших. Такая ситуация сложилась, в частности, в Запорожской области, информирует ТАСС со ссылкой на источник в российских силовых структурах.

«Сейчас командование ВСУ сильно жалуется, что в такую жару негде хранить тела. Особенно много за крайние дни погибло в Запорожской области, им никак не могут найти место. В холодильниках украинских моргов его не осталось», — сказал собеседник агентства, добавив, что некоторое количество тел пришлось перевезти в морг в Днепропетровске.

Ранее сообщалось, что общие потери ВСУ за время спецоперации могут составлять от одного до трех миллионов военнослужащих, включая тяжелораненых.

Также в российском Минобороны заявили, что потери украинской армии за первое полугодие 2026 года составили более 223 тыс. военнослужащих.

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