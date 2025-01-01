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Что нужно знать о смарт-контрактах

Источник: The-Contributor/CC0

Как смарт-контракты, которые живут в блокчейне, заменят бумажные договоры и облегчат нашу жизнь.

Фото© The-Contributor/CC0
1.Что случилось?2.Что такое смарт-контракты?3.Как это работает в реальной жизни?4.А можно ли внести неверные данные в смарт-контракт?5.Получается, что смарт-контракты не работают без интернета вещей?
1
Что случилось?

На днях Минфин РФ опубликовал проект закона «О цифровых финансовых активах» — первая попытка обозначить правила, по которым будет существовать российская криптоэкономика. Среди прочего в проекте дано определение смарт-контрактам, которые могут стать одним из краеугольных камней этой экономики, избавить нас от бумажных договоров и упростить многие бизнес-процессы — от проверки подлинности товаров, поставляемых в магазины, до сдачи в аренду квартиры. ТАСС — о том, что такое смарт-контракты.

2
Что такое смарт-контракты?

Смарт-контракт — это своеобразный «цифровой договор». Но от обычного цифрового договора, скрепленного электронными подписями, он отличается тем, что создается в блокчейн-сети. Технически это не простой файл, а программа. И у этой программы, в свою очередь, есть два обязательных качества.

Первое — самоисполняемость: программа связана с вашими банковскими счетами, автоматически переводит деньги по договору, хранит и ведет всю историю деловых отношений, фиксирует каждое событие.

Второе — прозрачность. В блокчейне технически невозможно незаметно или «задним числом» изменить какую-либо информацию.

Уже сейчас компании и физлица могут оформлять сотрудничество таким образом, но из-за того, что смарт-контракт относится к криптоэкономике, а в России пока не принят закон о ее статусе, такие «договоры» находятся вне правового поля. К тому же система смарт-контрактов только формируется и еще не слишком понятна обычным потребителям.

В будущем смарт-контракты будут обладать юридической силой. Развитие таких технологий заложено в программе «Цифровая экономика», рассчитанной до 2025 года.

3
Как это работает в реальной жизни?

Допустим, вы хотите арендовать квартиру у владельца. Свои отношения с ним вы решили оформить при помощи смарт-контракта.

Смарт-контракт можно завести в уже существующей блокчейн-сети, например «Эфириум». В будущем такие сервисы будут настолько просты для обычных пользователей, что создать смарт-контракт будет не сложнее, чем создать страницу в социальной сети.

Итак, вы с владельцем оформили отношения в смарт-контракте — то есть написали программу, в которую внесли сроки аренды, сумму и график платежей, как при составлении обычного договора. Также в программу вы внесли номера банковских счетов и задали условия, по которым каждый месяц в определенный день с вашего счета хозяину квартиры перечисляются деньги.

Другой пример. Владелец супермаркета и фермер заключили смарт-контракт о поставках молока. Продавец хочет быть уверенным в том, что производитель не укажет дату отгрузки как дату производства товара и на торговых полках не окажутся несвежие продукты. Ему нужно видеть всю историю пакета молока — от производства до отгрузки.

Смарт-контракт даст такую возможность, он фиксирует дату и время производства, упаковки, температуру хранения. Когда товар поступает в супермаркет, там также фиксируется точное время. И деньги переводятся при исполнении всех условий сделки, разумеется, тоже автоматически.

4
А можно ли внести неверные данные в смарт-контракт?

Это важный нюанс.

По идее, все данные о процессе производства вышеупомянутого пакета молока должны передаваться в программу автоматически. Если фермер самостоятельно будет писать историю, ничто не помешает ему внести туда все что угодно и так обмануть владельца супермаркета.

Чтобы избежать этих рисков, нужен следующий шаг — развитие интернета вещей (когда окружающие предметы работают как гаджеты — имеют выход в интернет, могут обмениваться данными и передавать информацию в единую систему).

Тогда, смарт-контракт будет иметь доступ еще и к вещам, подключенным к сети и участвующим в процессе, скажем, цеховой «умный» конвейер, упаковавший 100 пакетов молока, сразу сообщит об этом в блокчейн.

5
Получается, что смарт-контракты не работают без интернета вещей?

Работают. Смарт-контракты уже запускаются, правда, в тестовом режиме и преимущественно в сфере крупного бизнеса. Обычные потребители пока не замечают реформ, но часто слышат новости вроде: «Банки совершили денежный перевод с помощью блокчейн-технологии». Так вот, здесь речь идет о том, что перевод со счета на счет произошел через смарт-контракт. В конце прошлого года такие операции проводили друг с другом Сбербанк, Альфа-банк и S7 Airlines.

Скорее, без интернета вещей смарт-контракты недостаточно эффективны.

Тот же договор аренды, который уже можно перенести в смарт-контракт, не позволит владельцу квартиры полноценно обезопасить себя от нечестного арендатора. К примеру, арендатор может передавать неверные показатели счетчиков на воду и газ, чтобы меньше платить по коммунальным счетам. А с развитием интернета вещей счетчики будут «загаджетованы», связаны со смарт-контрактом и будут передавать точные показания. Программа тут же посчитает нужную сумму и спишет ее со счета арендатора.

Интернет вещей, как и блокчейн, одно из ключевых направлений в программе «Цифровая экономика».

Согласно программе он как явление станет заметен в обществе к 2025 году. Впрочем, и сегодня вы знаете примеры «интернета вещей». Например, это смарт-часы и медицинские гаджеты, которые передают и хранят в базе данные о здоровье пользователя. В сельском хозяйстве появляются проекты с «умными комбайнами», которые отправляют оператору видео и данные об уборке урожая в реальном времени. Система «умный дом», когда вы можете включить и выключить свет, поменять температуру в квартире через приложение в телефоне — это тоже интернет вещей. К этой технологии относятся и автобусы-беспилотники, которые тестируются на специальных полигонах и должны заработать в городах проведения ЧМ-2018 в дни футбольных матчей.

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