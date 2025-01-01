Что нужно знать о смарт-контрактах

На днях Минфин РФ опубликовал проект закона «О цифровых финансовых активах» — первая попытка обозначить правила, по которым будет существовать российская криптоэкономика. Среди прочего в проекте дано определение
Как
На днях Минфин РФ опубликовал проект закона «О цифровых финансовых активах» — первая попытка обозначить правила, по которым будет существовать российская криптоэкономика. Среди прочего в проекте дано определение
Первое — самоисполняемость: программа связана с вашими банковскими счетами, автоматически переводит деньги по договору, хранит и ведет всю историю деловых отношений, фиксирует каждое событие.
Второе — прозрачность. В блокчейне технически невозможно незаметно или «задним числом» изменить
Уже сейчас компании и физлица могут оформлять сотрудничество таким образом, но
В будущем
Допустим, вы хотите арендовать квартиру у владельца. Свои отношения с ним вы решили оформить при помощи
Итак, вы с владельцем оформили отношения в
Другой пример. Владелец супермаркета и фермер заключили
Это важный нюанс.
По идее, все данные о процессе производства вышеупомянутого пакета молока должны передаваться в программу автоматически. Если фермер самостоятельно будет писать историю, ничто не помешает ему внести туда все что угодно и так обмануть владельца супермаркета.
Чтобы избежать этих рисков, нужен следующий шаг — развитие интернета вещей (когда окружающие предметы работают как гаджеты — имеют выход в интернет, могут обмениваться данными и передавать информацию в единую систему).
Тогда,
Работают.
Скорее, без интернета вещей
Тот же договор аренды, который уже можно перенести в
Интернет вещей, как и блокчейн, одно из ключевых направлений в программе «Цифровая экономика».
Согласно программе он как явление станет заметен в обществе к 2025 году. Впрочем, и сегодня вы знаете примеры «интернета вещей». Например, это