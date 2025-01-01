Что нужно знать о смарт-контрактах

Допустим, вы хотите арендовать квартиру у владельца. Свои отношения с ним вы решили оформить при помощи смарт-контракта.

Смарт-контракт можно завести в уже существующей блокчейн-сети, например «Эфириум». В будущем такие сервисы будут настолько просты для обычных пользователей, что создать смарт-контракт будет не сложнее, чем создать страницу в социальной сети.

Итак, вы с владельцем оформили отношения в смарт-контракте — то есть написали программу, в которую внесли сроки аренды, сумму и график платежей, как при составлении обычного договора. Также в программу вы внесли номера банковских счетов и задали условия, по которым каждый месяц в определенный день с вашего счета хозяину квартиры перечисляются деньги.

Другой пример. Владелец супермаркета и фермер заключили смарт-контракт о поставках молока. Продавец хочет быть уверенным в том, что производитель не укажет дату отгрузки как дату производства товара и на торговых полках не окажутся несвежие продукты. Ему нужно видеть всю историю пакета молока — от производства до отгрузки.