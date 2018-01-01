Сколько снега нужно, чтобы парализовать город?

Менее 2 см (в аэропорту Хитроу — 5 см)
19 января 2013 года
Закрыты некоторые ветки лондонского метро. Отменены скоростные поезда «Евростар» и пригородные электрички. В Хитроу
Менее 2 см (в аэропорту Хитроу — 5 см)
19 января 2013 года
Закрыты некоторые ветки лондонского метро. Отменены скоростные поезда «Евростар» и пригородные электрички. В Хитроу
15 см
1 февраля 2018 года
Отменены рейсы части городских автобусов, у других увеличен интервал движения. В аэропорту закрыты все
23 см
26 января 2018 года
Зафиксировано около 600 ДТП (на одном мосту, к примеру, столкнулись 50 машин). В туннелях образовались пробки, стоявшие 10 часов. Остановлено сверхскоростное железнодорожное сообщение. Закрыты автомагистрали между городами.
30 см
4 января 2018 года
Крыши пяти автобусных остановок рухнули под тяжестью снега: один человек погиб, десятки ранены. Вокзалы и аэропорты в других городах страны работали с задержками. Власти издали официальное предостережение в связи с погодными условиями (но не вводили ЧП).
44 см
3−4 февраля 2018 года
Мэрия рекомендовала жителям не выходить на улицу. Посещение школ объявлено свободным. Один человек погиб. Более 200 деревьев упали на автомашины. Увеличен интервал поездов метро на открытых участках. Движение по городу затруднено и зачастую невозможно (сугробами завалены выезды из дворов и на магистрали).
66 см
2
Объявлено чрезвычайное положение и высший уровень тревоги. Три человека погибли в столице (во всех пораженных бурей штатах — 55 человек). Закрыты аэропорты и вокзалы. Столичное метро закрыто на весь
77 см
2
Объявлено чрезвычайное положение. Жителям рекомендовано не выходить на улицу. Запрещено движение личных автомобилей (для расчистки улиц). Отменены занятия в школах. Отменены все авиарейсы.