Сколько снега нужно, чтобы парализовать город?

Объявлено чрезвычайное положение и высший уровень тревоги. Три человека погибли в столице (во всех пораженных бурей штатах — 55 человек). Закрыты аэропорты и вокзалы. Столичное метро закрыто на весь уик-энд (после открытия в понедельник поездки в метро были бесплатными). Запрещено передвигаться на личных авто и парковаться в зоне бедствия (штраф $250).