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Сколько снега нужно, чтобы парализовать город?

Источник: Русская служба Би-би-си
Фото© AP 2018
1.Лондон, Великобритания2.Хельсинки, Финляндия3.Токио, Япония4.Хефэй, Китай (население 4,6 млн)5.Москва, Россия6.Вашингтон, округ Колумбия, США7.Нью-Йорк, США
1
Лондон, Великобритания
Источник: AP 2018

Менее 2 см (в аэропорту Хитроу — 5 см)
19 января 2013 года

Закрыты некоторые ветки лондонского метро. Отменены скоростные поезда «Евростар» и пригородные электрички. В Хитроу из-за очистки взлетных полос ото льда отменены более 400 авиарейсов. Автовладельцам рекомендовано учитывать задержки в пути. Зафиксировано несколько пожаров в жилых домах, где люди пытались обогреться подручными средствами.

2
Хельсинки, Финляндия
Источник: AP 2018

15 см
1 февраля 2018 года

Отменены рейсы части городских автобусов, у других увеличен интервал движения. В аэропорту закрыты все взлетно-посадочные полосы, кроме одной. Городской трафик затруднен — много мелких аварий на скользких перекрестках.

3
Токио, Япония
Источник: AP 2018

23 см
26 января 2018 года

Зафиксировано около 600 ДТП (на одном мосту, к примеру, столкнулись 50 машин). В туннелях образовались пробки, стоявшие 10 часов. Остановлено сверхскоростное железнодорожное сообщение. Закрыты автомагистрали между городами.

4
Хефэй, Китай (население 4,6 млн)
Источник: AP 2018

30 см
4 января 2018 года

Крыши пяти автобусных остановок рухнули под тяжестью снега: один человек погиб, десятки ранены. Вокзалы и аэропорты в других городах страны работали с задержками. Власти издали официальное предостережение в связи с погодными условиями (но не вводили ЧП).

5
Москва, Россия
Источник: AP 2018

44 см
3−4 февраля 2018 года

Мэрия рекомендовала жителям не выходить на улицу. Посещение школ объявлено свободным. Один человек погиб. Более 200 деревьев упали на автомашины. Увеличен интервал поездов метро на открытых участках. Движение по городу затруднено и зачастую невозможно (сугробами завалены выезды из дворов и на магистрали).

6
Вашингтон, округ Колумбия, США
Источник: AP 2018

66 см
23—24 января 2016

Объявлено чрезвычайное положение и высший уровень тревоги. Три человека погибли в столице (во всех пораженных бурей штатах — 55 человек). Закрыты аэропорты и вокзалы. Столичное метро закрыто на весь уик-энд (после открытия в понедельник поездки в метро были бесплатными). Запрещено передвигаться на личных авто и парковаться в зоне бедствия (штраф $250).

7
Нью-Йорк, США
Источник: AP 2018

77 см
23—24 января 2016 года

Объявлено чрезвычайное положение. Жителям рекомендовано не выходить на улицу. Запрещено движение личных автомобилей (для расчистки улиц). Отменены занятия в школах. Отменены все авиарейсы.

BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "Русская служба Би-би-си" не несет ответственности за их содержимое.
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