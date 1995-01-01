Есть ли жизнь на других планетах

Европа и другие спутники Юпитера

В 1989 году NASA отправило к Юпитеру аппарат Galileo. За 8 лет съемок (с 1995 по 2003 год) Galileo обследовал землеподобную Европу и другие Луны Юпитера. 14 тысяч снимков и анализ атмосферы подтвердили, что под ледяной коркой Европы скрывается жидкий соленый океан. Ученые предполагают, что микробная жизнь, как в океанских глубинах на Земле, может быть и на Европе. Хотя там океан слишком холодный, соленый или даже едкий, чтобы в нем что-то могло выжить. Жидкая вода может быть также в недрах других лун Юпитера — Ганимеда и Каллисто.

В 2020 году NASA отправит к Юпитеру зонд Europa Clipper. В 2028 году аппарат достигнет планеты, а затем 45 раз облетит Европу на высоте от 2700 до 25 км.

Энцелад и Титан

Сатурн и его луны исследует с 2004 года автоматическая межпланетная станция «Кассини». У Сатурна 62 спутника, но жизнь ищут только на двух из них — самом крупном Титане (на четверть меньше Земли) и Энцеладе (в 1,5 раза меньше Луны). На Энцеладе подо льдом нашли жидкий водный океан, пригодный для жизни микроорганизмов.

Титан — единственный спутник Сатурна с плотной атмосферой. На его поверхности обнаружены жидкие метан-этановые озера и реки. Спутник очень холодный — минус 170—180 °C у поверхности, но он похож на Землю на ранних стадиях развития. Возможно, в более теплых подземных водоемах могут обитать простейшие формы жизни.