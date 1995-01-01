Есть ли жизнь на других планетах

Чтобы найти жизнь, надо найти источник энергии и воду в жидком состоянии. Кроме этого, для существования живых организмов необходимо выполнение ряда геофизических, геохимических и астрофизических условий.
Внеземную жизнь хотя бы в простейших формах ищут как в Солнечной системе, так и за ее пределами. Наиболее перспективными считаются Марс, спутники Юпитера и Сатурна. Экзопланеты для исследователей пока слишком далеко, чтобы делать выводы об их жизнеспособности.
Чтобы найти жизнь, надо найти источник энергии и воду в жидком состоянии. Кроме этого, для существования живых организмов необходимо выполнение ряда геофизических, геохимических и астрофизических условий.
Астробиологи проявляют интерес к планетам и спутникам, схожим по условиям обитания с Землей. В пределах Солнечной системы строение близкое к земному имеет Марс, однако его климат значительно холоднее и суше: температура на поверхности планеты всегда ниже нуля, а атмосфера очень тонкая. Считается, что климат планеты за историю ее существования несколько раз резко менялся.
Марс пережил несколько ледниковых периодов. Один из них — около 2 млн лет назад. В это время на Марсе могла быть жизнь. Прямого подтверждения, что Красная планета была или до сих пор обитаема, нет. Но, если жизнь и есть, то в форме вирусов и бактерий, выживших в условиях вечной мерзлоты.
В конце 2014 года марсоход Curiosity зафиксировал на Марсе органические молекулы, а также большие выбросы газа метана (в малых долях его находили и ранее). Это простейший углеводород, одним из источников которого могут быть микроорганизмы (на Земле 95% метана имеет органическое происхождение). Чтобы проверить, связаны ли находки с марсианскими микроорганизмами, необходимо провести изотопный анализ. Curiosity пока не удается это сделать.
Вероятно, да. 28 сентября 2015 года NASA на специальной
Как искали на Марсе воду
В 1950 году американский астроном Джерард Койпер доказал, что шапки на полюсах Марса состоят изо льда. В 2002 году это подтвердил орбитальный аппарат НАСА «Марс Одиссей». Он обнаружил вечную мерзлоту в сотни метров в приповерхностном слое планеты — криосферу. Кроме того, ученые считают, что на Марсе могут быть подземные замерзшие озера. Один из найденных водоемов до своей гибели был в 4 раза больше Байкала.
Главный вопрос: из чего этот лед. Ученые предположили, что марсианские шапки состоят не только из сухого льда (диоксида углерода), но и обычного водяного. В 2004 году европейская автоматическая космическая станция Mars Express это доказала.
Обычного льда на Марсе оказалось так много, что если его растопить, то планета покроется 11-метровым слоем воды. Одна только северная полярная шапка по площади в 2,5 раза больше Черного моря.
Европа и другие спутники Юпитера
В 1989 году NASA отправило к Юпитеру аппарат Galileo. За 8 лет съемок (с 1995 по 2003 год) Galileo обследовал землеподобную Европу и другие Луны Юпитера. 14 тысяч снимков и анализ атмосферы подтвердили, что под ледяной коркой Европы скрывается жидкий соленый океан. Ученые предполагают, что микробная жизнь, как в океанских глубинах на Земле, может быть и на Европе. Хотя там океан слишком холодный, соленый или даже едкий, чтобы в нем
В 2020 году NASA отправит к Юпитеру зонд Europa Clipper. В 2028 году аппарат достигнет планеты, а затем 45 раз облетит Европу на высоте от 2700 до 25 км.
Энцелад и Титан
Сатурн и его луны исследует с 2004 года автоматическая межпланетная станция «Кассини». У Сатурна 62 спутника, но жизнь ищут только на двух из них — самом крупном Титане (на четверть меньше Земли) и Энцеладе (в 1,5 раза меньше Луны). На Энцеладе подо льдом нашли жидкий водный океан, пригодный для жизни микроорганизмов.
Титан — единственный спутник Сатурна с плотной атмосферой. На его поверхности обнаружены жидкие
Для исследования Титана и Энцелада американское и европейское космические агентства готовят миссию Titan Saturn System Mission. Запуск запланирован на 2020 год. Аппарат достигнет системы Сатурна в 2029 году.
Только в нашей галактике Млечный Путь могут быть сотни миллиардов землеподобных планет. На 30 января 2015 года известно уже 1 888 экзопланет (планет вне Солнечной системы). Новые открывают постоянно.
Данные об экзопланетах телескопы получают косвенными методами: фиксируют изменения яркости звезды, пока планета проходит по ее диску. Так исследователи могут найти планеты, но не могут ничего узнать об их структуре, составе, наличии атмосферы. Большинство «подтвержденных» экзопланет — непригодные для человека газовые гиганты, похожие больше на Юпитер, чем на Землю. Их обнаружить проще всего. Объекты земного типа слишком малы и незаметны.
Для того чтобы экзоппланету рассмотреть, нужно послать зонд, но пока это технически невозможно
Поиском жизнеспособных планет за пределами Солнечной системы занимается астрономический спутник NASA «Кеплер», запущенный в 2009 году. В январе 2015 года «Кеплер» обнаружил в созвездии Лиры древнейшую звезду с пятью похожими на Землю планетами, которые возникли более 11 млрд лет назад (Вселенная возникла 13,8 млрд лет назад). Звезда Kepler-444 находится всего в 117 световых годах от Земли.
Вслед за «Кеплером» поисками жизни на далеких планетах займется космический телескоп «Джеймс Уэбб» (James Webb Space Telescope), который запустят в 2018 году. Он будет искать небольшие землеподобные планеты у соседних звёзд. В 2025 году его сменит ATLAST (Advanced Technology