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Кто такие евроскептики и есть ли от них польза России

Фото© Reuters
1.Кто такие евроскептики2.Каковы основные требования евроскептиков3.За что ЕС критикуют евроскептики4.Правда ли, что большинство евроскептиков националисты5.Где поддерживают евроскептиков6.Как отразился рост популярности евроскептиков на отношениях России и ЕС
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Кто такие евроскептики

Евроскептицизм — это критическое отношение к Евросоюзу и общеевропейской политике. Термин появился в Великобритании в начале 1970-х и обозначал противников вступления страны в ЕС. Также евроскептиков иногда называют «еврореалистами», «европессимистами» или «еврооппонентами».

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Каковы основные требования евроскептиков

У евроскептиков нет единой программы. Политологи выделяют два основных вида евроскептицизма: «жесткий» и «мягкий». Первый подразумевает полное отрицание Евросоюза как явления. Такие евроскептики, как правило, выступают за выход страны из ЕС (или отказ от вступления в него). «Мягкий» евроскептицизм признает позитивные стороны евроинтеграции, но критикует отдельные практики и правила союза. Для большинства партий евроскептицизм — лишь часть программы. Конкретные требования зависят от политической ориентации партий.

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За что ЕС критикуют евроскептики

Экономические проблемы

В экономически более слабых странах ЕС считают, что общий рынок привел к кризису их национальных экономик. В то же время в более развитых странах приверженцы евроскептицизма считают несправедливым, что им приходится вносить в бюджет ЕС гораздо больше денег, чем странам отстающим.

Проблемы национального суверенитета

Евроскептики опасаются, что усиление ЕС приводит к размыванию национальной идентичности.

Проблемы демократии

Критики евроинтеграции обвиняют ЕС в недостаточной демократичности, в частности, в том, что единственный выборный орган союза — Европарламент, у которого нет права законодательной инициативы.

Социальные проблемы

Такая критика характерна для левых евроскептиков. Они считают, что в ЕС не достаточно защищены права рабочих, мигрантов и т. д.

Миграционный кризис

Праворадикальные движения требуют усиления пограничного контроля между европейскими странами и отказа от приема сирийских беженцев. Миграционный кризис усилил позиции в Великобритании, не желающей разделять с ЕС ответственность за судьбу беженцев.

Начиная разговоры о выходе из ЕС, Дэвид Кэмерон хотел подразнить Брюссель и добиться уступок по мигрантскому досье. С другой стороны, он пытался выступить защитником особого британского пути в ЕС, отнять голоса у евроскептиков. А теперь эта идея набирает самостоятельный ход. Если британцы выйдут из Евросоюза, они смогут лучше защитить границы и не принимать мигрантов с территории ЕС. Но это может стать незначительной победой. Страна связана с Европейским союзом кучей ниточек: инвестиционных соглашений, политических обязательств. В Совете ЕС голос Великобритании очень значим, а если британцы выйдут, то лишатся права принятия решений. Кроме всего, выход из Евросоюза будет рассматриваться шотландцами как дополнительное основание для выхода из Великобритании.
Александр Тэвдой-Бурмули
доцент кафедры европейской интеграции МГИМО, эксперт Совета по внешней и оборонной политике
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Правда ли, что большинство евроскептиков националисты

Согласно результатам исследования 2008 года, между национализмом и евроскептицизмом связь есть: большинство партий левого толка считаются проевропейскими, а правого — скептическими.

Тем не менее, в странах, наиболее пострадавших в результате кризиса 2008−2009 года, есть и левые партии евроскептиков. К примеру, греческая СИРИЗА — ультралевая коалиция.

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Где поддерживают евроскептиков

На выборах в Европарламент в 2014 году сразу четыре партии евроскептиков заняли первые места в своих странах:

—  во Франции победил «Национальный фронт»;.

—  в Великобритании — UKIP («Партия независимости Великобритании»);.

—  в Дании — «Датская народная партия»;.

—  в Греции — СИРИЗА.

В целом скептики получили около четверти мандатов в Европарламенте.

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Как отразился рост популярности евроскептиков на отношениях России и ЕС

Одно из направлений евроинтеграции — это согласование общей внешней политики стран ЕС. Евроскептики, напротив, стремятся к большей независимости своих государств на международной арене.

В частности это проявилось в споре о введении антироссийских санкций. Евроскептики критиковали меры как экономически невыгодные европейским странам, особенно тем, кто активно торговал с Россией. Тем не менее, даже Греция, где евроскептики у власти, не накладывало вето на санкции. Внутриевропейский спор никакой выгоды России не принес.

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