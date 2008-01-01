Кто такие евроскептики и есть ли от них польза России

В экономически более слабых странах ЕС считают, что общий рынок привел к кризису их национальных экономик. В то же время в более развитых странах приверженцы евроскептицизма считают несправедливым, что им приходится вносить в бюджет ЕС гораздо больше денег, чем странам отстающим.
Проблемы национального суверенитета
Евроскептики опасаются, что усиление ЕС приводит к размыванию национальной идентичности.
Критики евроинтеграции обвиняют ЕС в недостаточной демократичности, в частности, в том, что единственный выборный орган союза — Европарламент, у которого нет права законодательной инициативы.
Такая критика характерна для левых евроскептиков. Они считают, что в ЕС не достаточно защищены права рабочих, мигрантов и т. д.
Праворадикальные движения требуют усиления пограничного контроля между европейскими странами и отказа от приема сирийских беженцев. Миграционный кризис усилил позиции в Великобритании, не желающей разделять с ЕС ответственность за судьбу беженцев.
Начиная разговоры о выходе из ЕС, Дэвид Кэмерон хотел подразнить Брюссель и добиться уступок по мигрантскому досье. С другой стороны, он пытался выступить защитником особого британского пути в ЕС, отнять голоса у евроскептиков. А теперь эта идея набирает самостоятельный ход.
Если британцы выйдут из Евросоюза, они смогут лучше защитить границы и не принимать мигрантов с территории ЕС. Но это может стать незначительной победой. Страна связана с Европейским союзом кучей ниточек: инвестиционных соглашений, политических обязательств. В Совете ЕС голос Великобритании очень значим, а если британцы выйдут, то лишатся права принятия решений. Кроме всего, выход из Евросоюза будет рассматриваться шотландцами как дополнительное основание для выхода из Великобритании.
Александр Тэвдой-Бурмулидоцент кафедры европейской интеграции МГИМО, эксперт Совета по внешней и оборонной политике