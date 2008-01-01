Кто такие евроскептики и есть ли от них польза России

Начиная разговоры о выходе из ЕС, Дэвид Кэмерон хотел подразнить Брюссель и добиться уступок по мигрантскому досье. С другой стороны, он пытался выступить защитником особого британского пути в ЕС, отнять голоса у евроскептиков. А теперь эта идея набирает самостоятельный ход. Если британцы выйдут из Евросоюза, они смогут лучше защитить границы и не принимать мигрантов с территории ЕС. Но это может стать незначительной победой. Страна связана с Европейским союзом кучей ниточек: инвестиционных соглашений, политических обязательств. В Совете ЕС голос Великобритании очень значим, а если британцы выйдут, то лишатся права принятия решений. Кроме всего, выход из Евросоюза будет рассматриваться шотландцами как дополнительное основание для выхода из Великобритании.

Александр Тэвдой-Бурмули доцент кафедры европейской интеграции МГИМО, эксперт Совета по внешней и оборонной политике