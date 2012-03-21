Кто из политиков пишет стихи

Андропов любил джаз, Высоцкого и Визбора. Писал стихи и скрывал это. Говорили, что генсек «сослал» советского дипломата Евгения Тяжельникова послом в Румынию из-за того, что тот обнаружил поэтический сборник Андропова, изданный под псевдонимом «Юрий Владимиров».



Примеры:



Писал и думал, дорогая,

Что в пятьдесят, как в двадцать пять,

Хоть голова почти седая,

Пишу стихи тебе опять.

***

Да, все мы смертны, хоть не по нутру

Мне эта истина, страшней которой нету.

Но в час положенный и я, как все, умру,

И память обо мне сотрет святая Лета.