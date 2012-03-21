Кто из политиков пишет стихи

Лавров сочиняет стихи со студенческих лет в МГИМО. Для
Примеры:
Это наш Институт, это наше клеймо,
И другого вовеки не нужно.
Оставайся всегда, несравненный МГИМО,
Бастионом студенческой дружбы.
***
Опять сегодня пир горой,
Тьма мужиков и женщин рой.
Плотны ряды и ровен строй —
Одна дорога.
Поднимем не один бокал,
Закусим тем, что бог послал,
Хоть посылать он нынче стал
Не так уж много.
Где почитать: Лавров публикуется редко и спонтанно. В феврале он опубликовал три стихотворения о загранице в журнале «Русский пионер». Стихи Сергея Лаврова есть на странице российского МИД в фейсбуке, в архивах «Русского пионера», некоторые произведения из сборника «Моя Смоленка» перепечатал литературный портал «Проза.ру».