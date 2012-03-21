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Кто из политиков пишет стихи

Подборка лириков в рядах российских политиков: от генсеков до министров наших дней.

Фото© РИА "Новости"
1.Сергей Лавров, министр иностранных дел2.Алексей Улюкаев, министр экономического развития РФ3.Евгения Васильева, бывший начальник департамента имущественных отношений Минобороны4.Евгений Ройзман, мэр Екатеринбурга5.Владислав Сурков, помощник президента РФ6.Аркадий Дворкович, заместитель председателя правительства РФ7.Евгений Примаков, бывший председатель правительства РФ, министр иностранных дел РФ в 1996-1998 годах8.Юрий Андропов, генеральный секретарь ЦК КПСС в 1982-84 годах9.Иосиф Сталин, генеральный секретарь ЦК ВКП(б) в 1922-53 гг10.Леонид Брежнев, генеральный секретарь ЦК КПСС в 1966-82 годах
1
Сергей Лавров, министр иностранных дел

Лавров сочиняет стихи со студенческих лет в МГИМО. Для альма-матер он написал гимн. Произведения дипломата также неоднократно попадали в поэтические сборники, издаваемые при поддержке министерства.

Примеры:

Это наш Институт, это наше клеймо,
И другого вовеки не нужно.
Оставайся всегда, несравненный МГИМО,
Бастионом студенческой дружбы.
***
Опять сегодня пир горой,
Тьма мужиков и женщин рой.
Плотны ряды и ровен строй —
Одна дорога.
Поднимем не один бокал,
Закусим тем, что бог послал,
Хоть посылать он нынче стал
Не так уж много.

Где почитать: Лавров публикуется редко и спонтанно. В феврале он опубликовал три стихотворения о загранице в журнале «Русский пионер». Стихи Сергея Лаврова есть на странице российского МИД в фейсбуке, в архивах «Русского пионера», некоторые произведения из сборника «Моя Смоленка» перепечатал литературный портал «Проза.ру».

2
Алексей Улюкаев, министр экономического развития РФ

Алексей Улюкаев впервые опубликовал стихи в журнале «Студенческий меридиан» в 1978 году. Будучи заместителем министра финансов, он выпустил сборник «Огонь и отсвет» в 2002 году, а на посту первого зампреда Центробанка печатался в литературном журнале «Знамя» и опубликовал сборники «Чужое побережье» (2012) и «Авитаминоз» (2013). Некоторые СМИ характеризуют стихи министра экономразвития как «антироссийские».

Примеры:

— Всяко место крепко связано с предместьем,
Голос царский перебьёт прибоя грохот.
Мне теперь доподлинно известно:
От Империи не отдохнýть, но лишь отдόхнуть.
***
Если игра эта стоит свеч,
То только лишь геморройных,
Если чего и сумели сберечь,
Только рассказы о войнах,

Если чего и успели сложить,
Лишь героический эпос.
Но отчего же так хочется жить,
Хоть и нелепо всё это?

Где почитать: сборники Улюкаева продаются в книжных магазинах, в архивах журнала «Знамя».

3
Евгения Васильева, бывший начальник департамента имущественных отношений Минобороны

О творческом хобби Евгении Васильевой стало известно после коррупционного скандала с «Оборонсервисом». Первые стихи появились в интернете в 2013 году — во время домашнего ареста по обвинению в мошенничестве. В 2014 году она издала сборник любовной лирики под названием «Васильковые песни Жени Васильевой». Кроме поэзии Васильева увлекается живописью: у нее была персональная выставка «Цветы из неволи» в одной из московских галерей. Также она выпустила видеоклип «Тапочки»

Примеры:

Мне не звонят, меня не ищут,
И гардероб мой тихо виснет.
И туфли с бантом у порога
Не наряжают больше ногу.

Цветы завядшие грустят
И больше не ласкают взгляд.
И полотенца все поникли,
Как пожелтевшие страницы.

Где почитать: Васильева печатается в СМИ регулярно. Она посвящала стихи допросу экс-министра обороны Сердюкова, собственному домашнему аресту и Олимпийским играм в Сочи.

4
Евгений Ройзман, мэр Екатеринбурга

Еще в 80-х Ройзман входил в поэтическую группу «Интернационал», где познакомился со своей первой женой Юлией Крутеевой. Кроме трех сборников к поэтическим достижениям Ройзмана можно отнести похвалу Евгения Евтушенко за публикацию в журнале «Юность» (1988 год). Несколько стихотворений Ройзмана стали песнями группы «Юта»: «Жили-были» вошла в саундтрек к сериалу «Солдаты».

Примеры:

Недавно разрешили говорить.
О гласности указы огласили.
Плебеи и рабы заголосили.
Сам понимаешь, что тут говорить.
***
Коршун чертит круги Над моей страной
Вьюга злая поет я не верю в победу
Жду беды и беда не обойдет стороной
Итак из этой страны я никуда не еду.

Где почитать: на сайте библиотеки Мошкова и журнале «Урал». Произведения времен «Интернационала» вошли в «Антологию современной уральской поэзии».

5
Владислав Сурков, помощник президента РФ

Владислав Сурков — автор текстов к музыкальным альбомам «Полуострова» и «Полуострова 2» Вадима Самойлова из «Агаты Кристи» (альбом был издан «для друзей»). Помощник президента также опубликовал несколько романов под псевдонимом «Натан Дубовицкий». По одному из них — «Околоноля» — в 2011 году театральный режиссер Кирилл Серебренников поставил спектакль. Сурков пишет симфоническую музыку и играет на гитаре.

Примеры:

Мои братья — кто в дури, кто в коме,
мой бизнес — охота на мух.
Я — редкое насекомое,
почти незнакомый науке паук.
Я сделан
из чужого тела,
но я не болен,
просто так устроен.
***
Время угрюмое, кончились праздники,
Мир и покой, мир и покой.
Ломятся в дверь, это черные всадники,
Это за мной, это за мной.

Поздно, не скрыться,
Не стоит в смятении дуть на свечу.
Выйду, ни звуком не выдам волнения,
Не закричу.


Где почитать: на неофициальном сайте Суркова

6
Аркадий Дворкович, заместитель председателя правительства РФ

В 2011 году в «Русском пионере» Аркадий Дворкович опубликовал колонку в стихах «Как мы были…». В предисловии он отметил, что «по-другому в этот раз не писалось». Всего в сети два его стиха.

Примеры:

На усталый асфальт падал легкий снежок,
Мягким пухом Москву укрывая.
И по лужицам хлюпал бездомный щенок,
Сторонясь тротуарного края.

Эту пятницу у нас не отобрать
Как потом не отобрать субботу
Главное — с вином не прогадать
И забыть, что в мире есть заботы.

Где почитать: на личной странице автора на сайте Стихи.ру.

7
Евгений Примаков, бывший председатель правительства РФ, министр иностранных дел РФ в 1996-1998 годах

Произведения Евгения Примакова входили в поэтические сборники МИДа. Некоторые стихи включены в мемуары дипломата «Минное поле политики». Среди прочего Примаков написал вариант текста гимна РФ.

Примеры:

Я твердо все решил: быть до конца в упряжке,
Пока не выдохнусь, пока не упаду.
И если станет нестерпимо тяжко,
То и тогда с дороги не сойду.
***
Кто честно стремится сотрудничать с нами,
В России надежного друга найдет,
А тот, кто готовит враждебные планы,
Пусть знает: его поражение ждет.

Где почитать: на странице МИДа в фейсбуке, в сборнике «Моя Смоленка».

8
Юрий Андропов, генеральный секретарь ЦК КПСС в 1982-84 годах

Андропов любил джаз, Высоцкого и Визбора. Писал стихи и скрывал это. Говорили, что генсек «сослал» советского дипломата Евгения Тяжельникова послом в Румынию из-за того, что тот обнаружил поэтический сборник Андропова, изданный под псевдонимом «Юрий Владимиров».

Примеры:

Писал и думал, дорогая,
Что в пятьдесят, как в двадцать пять,
Хоть голова почти седая,
Пишу стихи тебе опять.
***
Да, все мы смертны, хоть не по нутру
Мне эта истина, страшней которой нету.
Но в час положенный и я, как все, умру,
И память обо мне сотрет святая Лета.

Где почитать: печатные сборники Андропова большая редкость, но несколько стихотворений все же есть в сети.

9
Иосиф Сталин, генеральный секретарь ЦК ВКП(б) в 1922-53 гг

В юности, во время учебы в семинарии Сталин писал стихи на грузинском языке. Их печатали в газете «Иверия»: сначала под настоящим именем, потом под псевдонимом Сосело. Стихи получили признание в литературной среде того времени, некоторые даже вошли в учебные пособия и хрестоматии. Сталин быстро охладел к поэзии, и в более зрелом возрасте уже не писал.

Примеры:

К земле, раскинувшейся сонно,
С улыбкой нежною склонись,
Пой колыбельную Казбеку,
Чьи льды к тебе стремятся ввысь.

Но твердо знай, кто был однажды
Повергнут в прах и угнетен,
Еще сравняется с Мтацминдой,
Своей надеждой окрылен.

Где почитать: несколько стихотворений Сталина вошли в его собрание сочинений. Для многих из них существуют альтернативные переводы: примеры таких случаев можно посмотреть на странице Сталина на сайте Стихи.ру.

10
Леонид Брежнев, генеральный секретарь ЦК КПСС в 1966-82 годах

Брежнев, как и Сталин, писал стихи только в молодости. Достоверно известно лишь про одно его стихотворение — «На смерть Воровского» 1927 года. Он написал его во время учебы в техникуме и работы на Курском маслобойном заводе.

Примеры:

На двери внезапно взоры всех устремились и замер — среди речи английский сэр.
В залу с улыбкой под шум разговора вошел Воровской
делегат С. С. С. Р.
Шоклинг! позорной культуры, нет лака,
В пышном об-ве говор и шум как смели сюда Вы
явится без фрака, он без цилиндра «мужик»
Простите! не знал я да знать разве мог я что
здесь это важно решающим столь.
У нас это проще во фраке без фрака, в блузе рабочей
в простых сапогах, у нас ведь не нужны отличия
знаков, что нужно решаем всегда и без них.
У нас ведь одеты совсем не как «деньди» в простых
сапогах, в блузе рабочей, кофе не пьют там, там
нет и щербета, но дело там делают не на словах.

Где почитать: кажется, нигде.

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