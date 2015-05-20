«Иностранный агент» и «нежелательная организация» — в чем разница

«Иностранный агент» — это некоммерческая организация, которая финансируется из-за рубежа и занимается политической деятельностью. Сам статус никаких формальных последствий для организации не имеет — ее никто не закрывает и не штрафует. Но зато есть неформальные последствия, а именно — дискредитация работы этих организаций, так как статус подразумевает, что организация работает не в интересах России, а в интересах других государств.