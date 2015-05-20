«Иностранный агент» и «нежелательная организация» — в чем разница

В списке «иностранных агентов» более 70 организаций, в том числе:
— Фонд «Династия», поддерживающий научные и культурные программы.
— Мемориальный комплекс «Пермь-36» — бывший исправительно-трудовой лагерь, где сидели диссиденты, и позднее превращенный в музей.
— Правозащитный центр «Мемориал», который занимается исследованием политических репрессий в СССР и сохранением памяти о жертвах репрессий.
— «Солдатские матери Санкт-Петербурга».
— Благотворительный фонд помощи беженцам и вынужденным переселенцам «Гражданское содействие».
— Центр антикоррупционных исследований «Трансперенси Интернешнл-Р».
— Пир-центр — исследовательская организация, занимающаяся исследованиями в сфере международной безопасности, нераспространения ядерного оружия и разоружения.
— «Комитет против пыток».
— Движение «За права человека», занимающееся защитой прав заключенных.