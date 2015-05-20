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«Иностранный агент» и «нежелательная организация» — в чем разница

С 2012 года года в рамках борьбы с иностранным влиянием на российское общество Госдума приняла законы, ужесточающие контроль над деятельностью неправительственных организаций.

Фото© РИА "Новости"
1.Что такое «иностранный агент»2.Что считается иностранным финансированием3.Почему правозащитники не отказываются от иностранных грантов4.Считаются ли лекции по политологии политической деятельностью5.Кого признали «иностранным агентом»6.Могут ли организацию исключить из списка «иностранных агентов»7.Что такое «нежелательная организация» и чем она отличается от «иностранного агента»8.Кто составляет списки «нежелательных организаций»9. Что грозит «нежелательной организации»
1
Что такое «иностранный агент»

«Иностранный агент» — это некоммерческая организация, которая финансируется из-за рубежа и занимается политической деятельностью. Сам статус никаких формальных последствий для организации не имеет — ее никто не закрывает и не штрафует. Но зато есть неформальные последствия, а именно — дискредитация работы этих организаций, так как статус подразумевает, что организация работает не в интересах России, а в интересах других государств.

По сложившейся практике, организации попадают в список не добровольно, а в результате проверок. За отказ добровольно регистрироваться наказывают как крупным штрафом, так и приостановкой деятельности на полгода.

2
Что считается иностранным финансированием

Как показала правоприменительная практика, иностранным финансированием считаются гранты и пожертвования частных лиц вне зависимости от их гражданства — если деньги пришли из-за границы. К примеру, в случае с фондом поддержки науки «Династия» иностранным финансированием были признаны личные средства основателя «Вымпелкома» Дмитрия Зимина, которые тот хранил в зарубежном банке.

3
Почему правозащитники не отказываются от иностранных грантов

Поскольку организации некоммерческие — то есть не ставят перед собой цель заработать денег, то работают они, как правило, на частные пожертвования и гранты.

В России основной источник финансирования — это президентский грант по правам человека, который вручается с 2006 года. За это время неоднократно менялись как процедуры получения поддержки, так и суммы — в сторону увеличения. Многие из организаций, которые были включены впоследствии в реестр «иностранных агентов», получали и господдержку.

Несмотря на существенный размер помощи — средний грант 1,5−2 млн рублей в год (или 166 тысяч рублей в месяц) — этих средств некоторым организациям не хватает (аренда офиса, скромная зарплата нескольких сотрудников, организация мероприятий, обучение волонтеров) и они вынуждены привлекать помощь из других источников.

Впрочем, ассоциация «Голос», занимавшаяся наблюдением на выборах, от иностранных пожертвований отказалась и все равно была признана агентом.

4
Считаются ли лекции по политологии политической деятельностью

Как показывает применение закона, да. Под политической деятельностью, по закону, понимается любая деятельность, цель которой повлиять на «принятие государственными органами решений, направленных на изменение проводимой ими государственной политики». Сюда, как следует из списка «иностранных агентов», подпадают практически любые правозащитные организации, занимающиеся юридической поддержкой населения: от заключенных до военнослужащих, исследовательские организации, если они занимаются политологией (например, читают лекции и проводят круглые столы), наблюдениями на выборах или составляют доклады о коррупции.

5
Кого признали «иностранным агентом»

В списке «иностранных агентов» более 70 организаций, в том числе:

— Фонд «Династия», поддерживающий научные и культурные программы.

— Мемориальный комплекс «Пермь-36» — бывший исправительно-трудовой лагерь, где сидели диссиденты, и позднее превращенный в музей.

— Правозащитный центр «Мемориал», который занимается исследованием политических репрессий в СССР и сохранением памяти о жертвах репрессий.

— «Солдатские матери Санкт-Петербурга».

— Благотворительный фонд помощи беженцам и вынужденным переселенцам «Гражданское содействие».

— Центр антикоррупционных исследований «Трансперенси Интернешнл-Р».

— Пир-центр — исследовательская организация, занимающаяся исследованиями в сфере международной безопасности, нераспространения ядерного оружия и разоружения.

— «Комитет против пыток».

— Движение «За права человека», занимающееся защитой прав заключенных.

6
Могут ли организацию исключить из списка «иностранных агентов»

Да. Первоначально в список можно было только попасть, но в марте 2015 года, то есть на третий год применения закона, были внесены поправки. Первыми из списка 19 июня 2015 года были исключены «Центр гражданского анализа и независимых исследований «Грани» и фонд «Костромской центр поддержки общественных инициатив».

7
Что такое «нежелательная организация» и чем она отличается от «иностранного агента»

«Нежелательная организация», согласно закону, — это иностранная или международная негосударственная организация, деятельность которой угрожает «основам конституционного строя, обороноспособности или безопасности государства».

Как пояснил соавтор закона Александр Тарнавский, речь идет, прежде всего, о коммерческих организациях. Депутат привел в пример США, запретивших концерну «Калашников» продавать оружие на своей территории. Тарнавский предложил в ответ на иностранные санкции создать такую же процедуру для запрета деятельности транснациональных корпораций и зарубежных компаний в России. При этом формулировка про угрозы «основам конституционного строя», по словам Тарнавского, специально широкая и неконкретная — практически любую организацию можно признать таковой.

8
Кто составляет списки «нежелательных организаций»

Проекты «Патриотических стоп-листов» разрабатывают в Совете Федерации и в Госдуме. Например, предварительный список Совфеда включает 12 организаций, среди которых Фонд Сороса, Всемирный конгресс украинцев, Фонд Чарльза Стюарта Мотта, Национальный фонд демократии и Freedom House.

Решение о внесении организации в реестр будут принимать генеральный прокурор или его заместитель вместе с МИДом. Они же будут из списка организации исключать. Реестр ведется Минюстом на официальном сайте ведомства.

9
Что грозит «нежелательной организации»

Организация может обжаловать присвоение статуса в судебном порядке. Если этого не происходит, её счета и имущество арестовывают, накладывают запрет на распространение информационных материалов, филиалы и отделения закрывают, а деятельность запрещают. Согласно закону, сотрудникам «нежелательных организаций» грозит административная и уголовная ответственность. Максимальное наказание за руководство такой организацией — от двух до шести лет лишения свободы.

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