Как работает международное право

Государства могут обратиться для разрешения территориальных, пограничных, экономических споров в Международный суд ООН . Такое обращение возможно только по согласию сторон и тогда, когда стороны признают юрисдикцию Суда (последнее условие, например, прописывается при заключении некоторых соглашений — то есть если у сторон договора возникнет спор, они пойдут в Международный суд ООН).

К примеру, в 2008—2011 годы Грузия подала в Международный суд ООН иск о дискриминации грузинского населения Россией в Абхазии и Южной Осетии. Но Суд отказал в его рассмотрении, так как не была соблюдена досудебная процедура. За почти 70 лет работы Международный суд ООН рассмотрел более 150 дел.