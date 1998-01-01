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Как работает международное право

В конце февраля 2015 года глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин предложил отменить приоритет международного права над национальным, прописанный в Конституции России. По мнению Бастрыкина, этот шаг укрепит независимость России в правовой сфере. Правозащитники же считают, что предлагаемая мера вернет страну в прошлое на десятки лет и приведет к международной изоляции.

Фото© РИА "Новости"
1.Что такое международное право2.Какое право приоритетнее в России3.Существует ли самый главный международный договор4.Зачем нужны международные конвенции5. Как разрешаются международные споры6.Как наказывают за международные нарушения7.Могут ли за нарушения применить силу
1
Что такое международное право

Международное публичное право регулирует отношения между государствами в самых разнообразных сферах: дипломатия, ведение войны, торговля, права человека, океанические ресурсы, полеты в космос и др.

Нормы международного права заключены в международных договорах. Государства присоединяются к тем или иным международным договорам добровольно.

Для вступления в юридическую силу международного договора нужна ратификация — процедура утверждения внутри каждого из государств-участников. В России для этого принимают федеральный закон.

После ратификации международного договора национальное законодательство адаптируют к новым нормам — чтобы не было противоречий. Это процедура называется имплементация.

2
Какое право приоритетнее в России

Международное. Принцип верховенства международного права закреплен в статье 15 Конституции Российской Федерации. Если возникло противоречие между законом РФ и ратифицированным Россией международным договором, то применяют правила международного договора. Госдума, а в отдельных случаях президент, могут прекратить или приостановить действие того или иного международного договора в России.

3
Существует ли самый главный международный договор

Для России, как и для каждого члена Организации Объединенных Наций, это Устав ООН. Например, в нем указывается, что международные споры решаются исключительно мирными средствами. Устав запрещает государствам угрожать или применять силу в отношении других государств, если речь не идет о самообороне.

4
Зачем нужны международные конвенции

Конвенции — это документы, заключаемые под эгидой международных организаций. Они содержат нормы, обязательные для всего международного сообщества.

Страна присоединяется к конвенции добровольно. К примеру, в 2004 году Россия ратифицировала Киотский протокол, по которому обязалась сократить выбросы парниковых газов, а Канада вышла из него в 2011 году.

Конвенции имеют глобальное значение и обычно ратифицируются большинством государств. Например, участниками конвенции ООН против коррупции являются 175 стран, включая Россию.

В случае возникновения споров между государствами, суд применяет международные конвенции наряду с общими принципами права и международным обычаем.

5
Как разрешаются международные споры

Государства могут обратиться для разрешения территориальных, пограничных, экономических споров в Международный суд ООН. Такое обращение возможно только по согласию сторон и тогда, когда стороны признают юрисдикцию Суда (последнее условие, например, прописывается при заключении некоторых соглашений — то есть если у сторон договора возникнет спор, они пойдут в Международный суд ООН).

К примеру, в 2008—2011 годы Грузия подала в Международный суд ООН иск о дискриминации грузинского населения Россией в Абхазии и Южной Осетии. Но Суд отказал в его рассмотрении, так как не была соблюдена досудебная процедура. За почти 70 лет работы Международный суд ООН рассмотрел более 150 дел.

6
Как наказывают за международные нарушения

Ответственность за нарушение международного договора обычно описывается в самом договоре.

Если страна нарушает Устав ООН, сперва звучит словесное осуждение. Стране-нарушителю озвучивают рекомендации для исправления ситуации.

Более серьезными мерами являются санкции по решению Совбеза ООН. К примеру, в 1999 году ООН запретила продавать оружие Афганистану, а в 2006 году — материалы для развития ядерной программы в Иран. Разнообразные санкции ООН действуют в отношении Ирака, КНДР, Либерии, Ливана, Сомали и других стран.

В последние годы Совбез ООН перешел к так называемым «точечным санкциям» — составлению списков лиц, которые непосредственно виноваты в принятии решения от имени государства.

7
Могут ли за нарушения применить силу

Самой радикальной мерой за нарушение Устава ООН может быть введение войск ООН. Решение о вводе миротворцев принимает Совет Безопасности ООН.

Для суда над преступниками и государствами по обвинению в международных преступлениях — геноциде, военных преступлениях, преступлениях против человечности — в 1998 году был основан Международный уголовный суд, больше известный как Гаагский трибунал. Этот суд в свое время вынес решение об аресте ливийского лидера Муаммара Каддафи и главы Судана Омара аль-Башира. В 2014 Украина обратилась в Гаагский трибунал для расследования преступлений на Майдане зимой 2013−2014 года.

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