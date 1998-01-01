Как работает международное право

Международное публичное право регулирует отношения между государствами в самых разнообразных сферах: дипломатия, ведение войны, торговля, права человека, океанические ресурсы, полеты в космос и др.
Нормы международного права заключены в международных договорах. Государства присоединяются к тем или иным международным договорам добровольно.
Для вступления в юридическую силу международного договора нужна ратификация — процедура утверждения внутри каждого из
После ратификации международного договора национальное законодательство адаптируют к новым нормам — чтобы не было противоречий. Это процедура называется имплементация.