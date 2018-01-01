Что такое «право на забвение»

Ничего из интернета удалять не будут. В отличие от блокировки Роскомнадзором страниц с информацией о суицидах, наркотиках и экстремизме, информацию о гражданах стирать не будут. Просто некоторые сведения нельзя будет найти через поисковик — они будут доступны только по прямой ссылке.