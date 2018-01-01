Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты

Что такое «право на забвение»

3 июля Госдума приняла законопроект, согласно которому граждане могут потребовать от поисковых систем не выдавать ссылки на информацию о них. Подобное «право на забвение» уже есть у граждан ЕС.

Фото© AFP 2018
1.Какую информацию будут удалять2.Какие именно сведения3.Что нужно сделать, чтобы информацию убрали4.Что в этом плохого5.Например6.А еще
1
Какую информацию будут удалять

Ничего из интернета удалять не будут. В отличие от блокировки Роскомнадзором страниц с информацией о суицидах, наркотиках и экстремизме, информацию о гражданах стирать не будут. Просто некоторые сведения нельзя будет найти через поисковик — они будут доступны только по прямой ссылке.

2
Какие именно сведения

Согласно тексту законопроекта, гражданин может потребовать от оператора поисковых систем (поисковика, за исключением государственных и муниципальных информационных баз) перестать показывать ссылки на материалы:

— с недостоверной информацией;.

— с неактуальной, утратившей значение для заявителя информацией, только если речь не идет об уголовно наказуемых деяниях, по которым не истекли сроки давности или не погашена судимости. В первом варианте законопроекта предлагалось удалять сведения старше трех лет, теперь временной лимит не оговорен;.

— если информацию распространили с нарушением закона. Что это значит, в законе не уточняется, скорее всего, речь идет о нарушении закона о персональных данных.

3
Что нужно сделать, чтобы информацию убрали

Написать заявление в поисковик. В заявлении должны быть:

— фамилия, имя, отчество и паспортные данные заявителя;.

— контактная информация: почтовый адрес, адрес электронной почты, номер телефона или факса;.

— информация, ссылки на которую хочет удалить заявитель;.

— сами ссылки, которые должен перестать выдавать поисковик;.

— описание причин, по которым заявитель хочет прекратить выдачу ссылок;.

— согласие на обработку персональных данных.

Поисковик в течение 10 рабочих дней либо прекращает выдачу ссылок, либо направляет мотивированный отказ или уточняет сведения о заявители, если они были недостаточными (в этом случае заявитель в течение десяти дней должен отправить уточнения). Если поисковик отказал, то заявитель может пойти в суд. Во втором чтении депутаты внесли поправку — истец обязан проживать в России. Поисковик не должен раскрывать информацию о том, что заявитель просил удалить ссылки.

Цель законопроекта, как говорится в пояснительной записке: защита чести, достоинства и деловой репутации граждан.

4
Что в этом плохого

Всегда, когда идет речь о блокировании или затруднении доступа к какой бы то ни было информации, возникает дискуссия о допустимости цензуры. В качестве примеров возможных злоупотреблений можно привести попытки сокрытия информации политиками, публичными деятелями или бизнесменами.

5
Например

В 2005 году Генпрокуратура Украины завела дело о фальсификации при снятии судимостей с Виктора Януковича, тогда оппозиционного политика и бывшего премьера Украины. Впоследствии дело было закрыто, скандал утих. Если предположить, что на Украине бы действовало «право забвения», то информацию о судимостях или скандале 2005 года к президентским выборам 2010 года было бы уже невозможно найти.

То же касается и сообщений о плагиате в диссертациях политиков. Закон не уточняет, каковы сроки давности для хранения информации о публичных скандалах не имевших последствий для политиков. Факт обращения заявителя к поисковику нельзя разглашать.

6
А еще

К этому добавляются издержки, которые понесут поисковые системы — кто-то же должен оперативно реагировать на запросы граждан, обрабатывать их, принимать решения и ходить в суды по спорным случаям.

Речь Путина о новом российском оружии разочаровала Пентагон
Армянский священник раскрыл тайну Благодатного огня
В Великобритании начались аресты недвижимости олигархов
Черный лебедь для рубля: что ждет российскую валюту
Мисс Шанель Советского Союза. Куда пропала Ирина Понаровская?
Автомат Федорова. Как русский оружейник опередил время
Победитель «Лидеров России» принят в администрацию президента
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь