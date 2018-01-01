Что такое «право на забвение»

Написать заявление в поисковик. В заявлении должны быть:
— фамилия, имя, отчество и паспортные данные заявителя;.
— контактная информация: почтовый адрес, адрес электронной почты, номер телефона или факса;.
— информация, ссылки на которую хочет удалить заявитель;.
— сами ссылки, которые должен перестать выдавать поисковик;.
— описание причин, по которым заявитель хочет прекратить выдачу ссылок;.
— согласие на обработку персональных данных.
Поисковик в течение 10 рабочих дней либо прекращает выдачу ссылок, либо направляет мотивированный отказ или уточняет сведения о заявители, если они были недостаточными (в этом случае заявитель в течение десяти дней должен отправить уточнения). Если поисковик отказал, то заявитель может пойти в суд. Во втором чтении депутаты внесли поправку — истец обязан проживать в России. Поисковик не должен раскрывать информацию о том, что заявитель просил удалить ссылки.
Цель законопроекта, как говорится в пояснительной записке: защита чести, достоинства и деловой репутации граждан.