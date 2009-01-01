Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты

Что такое Bitcoin и почему его хотят запретить

Фото© Reuters
1.Что такое Bitcoin2.Как это работает3.Кто им пользуется4.Что будет, если телефон с приложением украдут5.Сколько стоит Bitcoin6.От чего зависит его курс7.Почему Bitcoin хотят запретить
1
Что такое Bitcoin

Bitcoin (биткойн) — платежная система, использующая одноименную расчетную единицу. Она появилась в феврале 2009 года. Это первая функционирующая криптовалюта. Сеть для ее передачи создал человек или группа под псевдонимом Сатоси Накамото. Bitcoin не зависит от единого денежного центра, банковских или других финансовых систем: он создается и обменивается через сеть домашних компьютеров (правда, очень производительных). Сделки в Bitcoin анонимны, а оборот этих монет до недавнего времени никак не регулировался.

2
Как это работает

С точки зрения пользователя, Bitcoin — это всего лишь приложение на телефоне или компьютере с электронным кошельком. Чтобы оплатить товар или сделать денежный перевод, нужно иметь Bitcoin на счету. Их можно приобрести в сети по обменному курсу или, например, заработать на «майнинге» — обслуживании системы.
Чтобы сделать перевод, в электронном кошельке нужно указать получателя (QR-код его кошелька), сумму и нажать «отправить».

3
Кто им пользуется

Bitcoin используют как частные лица, так и организации: рестораны, отели, юридические фирмы, онлайн-сервисы, благотворительные фонды и другие. Bitcoin-платежи привлекательны очень низкой, по сравнению с банковской, комиссией и высокой скоростью перевода. Транзакция обычно занимает до 10 минут вне зависимости от времени суток, дня недели или расстояния.

4
Что будет, если телефон с приложением украдут

Если телефон или компьютер с приложением сломается или потеряется, пользователь не сможет восстановить свой электронный кошелек и средства на нем. Поэтому необходимо создавать резервную копию информации на внешнем носителе. Кроме того, если кошелек не зашифрован, злоумышленник может получить доступ к файлу с ключами и перевести деньги по своему усмотрению.

5
Сколько стоит Bitcoin

В 2013—2014 гг. курс биткоина начал активно расти: например, в начале 2014 г. он достиг $1000 за монету (1 ВТС). Но затем курс валюты стал падать, и к марту 2016 года одна виртуальная монета стоила около $420.

6
От чего зависит его курс

Общая стоимость Bitcoin в обороте пока сравнительно небольшая. Биржевой курс валюты сильно зависит от внешних событий, поэтому пользователям не рекомендуют использовать Bitcoin для хранения средств.

7
Почему Bitcoin хотят запретить

Как и любую валюту, Bitcoin можно использовать в незаконных целях — для отмывания денег или уклонения от уплаты налогов, о чем предупредили в МВД. Так как в системе нет контролирующего центра, невозможно обжаловать или отменить транзакции. Например, если пользователь оплатил товар, но его не получил, нет никаких гарантий возврата платежа.

«По виртуальным валютам отсутствует обеспечение и юридически обязанные по ним субъекты, — предостерег Центробанк. — Операции по ним носят спекулятивный характер, осуществляются на так называемых “виртуальных биржах” и несут высокий риск потери стоимости».

В январе 2015 Роскомнадзор добавил в реестр запрещенных ресурсов, как минимум, семь сайтов о Bitcoin, в том числе крупнейший ресурс о криптовалюте — bitcoin.org.

Законодательство большинства стран Bitcoin никак не регулирует и не ограничивает.

Речь Путина о новом российском оружии разочаровала Пентагон
Армянский священник раскрыл тайну Благодатного огня
В Великобритании начались аресты недвижимости олигархов
Черный лебедь для рубля: что ждет российскую валюту
Мисс Шанель Советского Союза. Куда пропала Ирина Понаровская?
Автомат Федорова. Как русский оружейник опередил время
Победитель «Лидеров России» принят в администрацию президента
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь