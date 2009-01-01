Что такое Bitcoin и почему его хотят запретить

Bitcoin (биткойн) — платежная система, использующая одноименную расчетную единицу. Она появилась в феврале 2009 года. Это первая функционирующая криптовалюта. Сеть для ее передачи создал человек или группа под псевдонимом Сатоси Накамото. Bitcoin не зависит от единого денежного центра, банковских или других финансовых систем: он создается и обменивается через сеть домашних компьютеров (правда, очень производительных). Сделки в Bitcoin анонимны, а оборот этих монет до недавнего времени никак не регулировался.