Волна эпидемии, начавшая в декабре 2013 года, впервые охватила крупные города и сельские районы и преодолела национальные границы. Количество зарегистрированных случаев заболевания приблизилось к 22 тысячам (на январь 2015), из них 8,6 тысяч уже умерли.

При этом ВОЗ считает, что жертв вируса может быть в 2,5 раза больше. Подавляющее большинство случаев заболевания Эбола были зарегистрированы в Либерии, Сьерра-Леоне и Гвинее. Носители вируса также были обнаружены в Нигерии, Мали, Сенегале, США и Испании. В России ни один случай зарегистрирован не был, но африканским студентам продлили каникулы на два месяца, а МЧС и медики провели специальные учения.