Высокая температура (выше 38,5);.
Сильная головная боль;.
Диарея;.
Рвота;.
Боль в желудке;.
Беспричинные кровотечения и появление синяков;.
Боль в мышцах.
Болезнь, вызванная вирусом Эбола — тяжелое заболевание, смертность от которой составляет в среднем 50%. Вспышки лихорадки Эбола регистрировали с 1976 года в отдаленных районах центральной Африки в зоне тропических лесов. Смертность от Эбола в среднем превышает 50%, но те, кто выжил приобретают пожизненный иммунитет.
Высокая температура (выше 38,5);.
Сильная головная боль;.
Диарея;.
Рвота;.
Боль в желудке;.
Беспричинные кровотечения и появление синяков;.
Боль в мышцах.
Через прямой контакт с жидкостями больного или умершего (кровь, рвотные массы, моча, экскременты, мокрота, семенная жидкость, пот, слюна и другие жидкости);.
Через предметы, имевшие контакт с жидкостями больного (иглы, медицинское оборудование, перевязочные материалы, постельное белье);.
Через зараженных животных (прямой контакт или контакт с сырым мясом зараженного животного).
Вирус не передается через еду, воду или
Смертность от Эбола в среднем превышает 50%, но те, кто выжил приобретают пожизненный иммунитет. В течение семи недель после выздоровления переболевшие Эбола считаются способными распространять вирус — в этот период им рекомендуют воздерживаться от половых контактов.
Использование плазмы крови выживших и переливание крови считают самыми перспективными направлениями в разработке вакцины. Из восьми потенциальных вакцин к клиническим испытаниям допустили две. В начале декабря было объявлено об успешных испытаниях на добровольцах одной из них.
Волна эпидемии, начавшая в декабре 2013 года, впервые охватила крупные города и сельские районы и преодолела национальные границы. Количество зарегистрированных случаев заболевания приблизилось к 22 тысячам (на январь 2015), из них 8,6 тысяч уже умерли.
При этом ВОЗ считает, что жертв вируса может быть в 2,5 раза больше. Подавляющее большинство случаев заболевания Эбола были зарегистрированы в Либерии,
Особенностью эпидемии стало ее широкое освещение в мировых СМИ. В разгар вспышки заболевания ученые из
Главная проблема, с которой столкнулись медики — отсутствие больничных коек и условий для изоляции больных. В Либерии на начало эпидемии было всего 318 койкомест для пациентов с тяжелой острой вирусной инфекцией, в Гвинее — 130 мест, в
При этом лекарств от лихорадки нет, поэтому главные меры по борьбе с вирусом — профилактика и контроль за очагами распространения болезни, а также непосредственное лечение симптомов: рвоты, кровотечений, обезвоживания и высокой температуры.
Журнал Time назвал «Человеком года» абстрактного борца с Эболой.