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Что такое лихорадка Эбола

Болезнь, вызванная вирусом Эбола — тяжелое заболевание, смертность от которой составляет в среднем 50%. Вспышки лихорадки Эбола регистрировали с 1976 года в отдаленных районах центральной Африки в зоне тропических лесов. Смертность от Эбола в среднем превышает 50%, но те, кто выжил приобретают пожизненный иммунитет.

Фото© Reuters
1.Какие симптомы наблюдаются у заразившегося2.Как передается лихорадка3.Через что вирус не передается4.Какова вероятность летального исхода у заболевшего5.Есть ли вакцина от лихорадки6.Что произошло во время эпидемии 2013-14 годов7.Как остановить эпидемию
1
Какие симптомы наблюдаются у заразившегося

  • Высокая температура (выше 38,5);.

  • Сильная головная боль;.

  • Диарея;.

  • Рвота;.

  • Боль в желудке;.

  • Беспричинные кровотечения и появление синяков;.

  • Боль в мышцах.

2
Как передается лихорадка

  • Через прямой контакт с жидкостями больного или умершего (кровь, рвотные массы, моча, экскременты, мокрота, семенная жидкость, пот, слюна и другие жидкости);.

  • Через предметы, имевшие контакт с жидкостями больного (иглы, медицинское оборудование, перевязочные материалы, постельное белье);.

  • Через зараженных животных (прямой контакт или контакт с сырым мясом зараженного животного).

3
Через что вирус не передается

Вирус не передается через еду, воду или воздушно-капельным путем, но передается только тогда, когда появились симптомы болезни. Инкубационный период составляет от двух до 21 дня.

4
Какова вероятность летального исхода у заболевшего

Смертность от Эбола в среднем превышает 50%, но те, кто выжил приобретают пожизненный иммунитет. В течение семи недель после выздоровления переболевшие Эбола считаются способными распространять вирус — в этот период им рекомендуют воздерживаться от половых контактов.

5
Есть ли вакцина от лихорадки

Использование плазмы крови выживших и переливание крови считают самыми перспективными направлениями в разработке вакцины. Из восьми потенциальных вакцин к клиническим испытаниям допустили две. В начале декабря было объявлено об успешных испытаниях на добровольцах одной из них. Вице-премьер России Ольга Голодец заявила в начале октября о наличии у российских специалистов вакцины, перспективной для разработки.

6
Что произошло во время эпидемии 2013-14 годов

Волна эпидемии, начавшая в декабре 2013 года, впервые охватила крупные города и сельские районы и преодолела национальные границы. Количество зарегистрированных случаев заболевания приблизилось к 22 тысячам (на январь 2015), из них 8,6 тысяч уже умерли.

При этом ВОЗ считает, что жертв вируса может быть в 2,5 раза больше. Подавляющее большинство случаев заболевания Эбола были зарегистрированы в Либерии, Сьерра-Леоне и Гвинее. Носители вируса также были обнаружены в Нигерии, Мали, Сенегале, США и Испании. В России ни один случай зарегистрирован не был, но африканским студентам продлили каникулы на два месяца, а МЧС и медики провели специальные учения.

Особенностью эпидемии стало ее широкое освещение в мировых СМИ. В разгар вспышки заболевания ученые из Северо-восточного университета Бостона прогнозировали, что в январе 2015 года число заболевших будет от 550 тысяч человек до 1,4 миллиона, при этом Эбола охватит даже страны Европы. На начало декабря эпидемия пошла на спад в Гвинеи и Либерии, ВОЗ не исключало роста численности заболевших только в Сьерра-Леоне.

7
Как остановить эпидемию

Главная проблема, с которой столкнулись медики — отсутствие больничных коек и условий для изоляции больных. В Либерии на начало эпидемии было всего 318 койкомест для пациентов с тяжелой острой вирусной инфекцией, в Гвинее — 130 мест, в Сьерра-Леоне — 165 мест. На первых этапах эпидемии вирус распространялся значительно быстрее, чем появлялись больничные койки: вновь открывавшиеся инфекционные пункты заполнялись в течение нескольких часов. Но начало декабре около 70% заболевших в странах находились в изоляции — необходимое условие для приостановки эпидемии.

При этом лекарств от лихорадки нет, поэтому главные меры по борьбе с вирусом — профилактика и контроль за очагами распространения болезни, а также непосредственное лечение симптомов: рвоты, кровотечений, обезвоживания и высокой температуры.

Журнал Time назвал «Человеком года» абстрактного борца с Эболой.

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