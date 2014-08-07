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Как в России борются с терроризмом

Фото© РИА "Новости"
1.Что такое терроризм2.Чем терроризм отличается от экстремизма3.Как наказывают террористов в России4.Как борются с терроризмом5.Как расширяют права спецслужб6.Как терроризм повлиял на государственное устройство в России
1
Что такое терроризм

Первое законодательное определение терроризма в современной России появилось в законе «О борьбе с терроризмом» в 1998 году. Тогда под терроризмом понималось насилие или угроза его применения как против простых граждан, так и государственных и общественных деятелей. Цель этого насилия не имела значения. Сейчас под терроризмом понимается идеология насилия или его применение, смысл которого — повлиять на политику государства.

На сайте ФСБ России можно ознакомиться с перечнем организаций, чья деятельность на территории России признана террористической и запрещена. Список включает 23 организации, в том числе «Исламское государство».

2
Чем терроризм отличается от экстремизма

Под экстремизмом в России понимаются призывы и попытки сменить государственный строй, дискриминация или возбуждение вражды по социальному, расовому, национальному или религиозному признакам, использование нацистской атрибутики и многое другое. Терроризм, как и его оправдание — относятся к случаям экстремизма. Главная проблема — трактовка и применение этих законов. Из-за не достаточно конкретного определения «экстремизма» — привлечь к ответственности можно за критику власти, при этом публичные выражения ненависти именитыми политиками, напротив, могут остаться незамеченными.

3
Как наказывают террористов в России

Террористический акт предусматривает от 8 лет тюрьмы (в том случае, если никто не погиб) до пожизненного заключения (умышленная гибель человека или нападение на атомный объект). За захват заложника дают от 5 лет тюрьмы до пожизненного срока. За помощь в подготовке теракта, в том числе за предоставление информации, вербовку сторонников, организацию, сбор пожертвований на террористическую деятельность назначают срок от 5 до 20 лет. Строгое наказание от 20 лет получают за обучение терроризму или спецнавыкам для совершения террористического акта.

От уголовной ответственности за любое из этих преступлений освобождаются те, кто добровольно помог спецслужбам предотвратить трагедию и если они не совершили других преступлений.

Тела террористов не выдаются родственникам, место их захоронения никому не известно. Если у родственников террориста есть имущество или деньги, полученные как доход от теракта (например, смертнику пообещали «позаботиться» о его близких), то их обяжут возместить весь ущерб (в том числе и моральный) жертвам теракта.

4
Как борются с терроризмом

Законодатели используют два основных подхода. Первый предусматривает суровые наказания для террористов и их пособников. Второй — это расширение прав спецслужб, что автоматически подразумевает сужение прав граждан. Кроме этого, антитеррористическое законодательство предусматривает борьбу с отмыванием доходов и другими криминальными видами заработка: торговлю наркотиками, оружием, людьми и прочее.

5
Как расширяют права спецслужб

Спецслужбам, по решению суда, могут разрешить прослушивать телефонные разговоры. Кроме того, каждый оператор и провайдер, а также соцсети и форумы обязаны обеспечить спецслужбам дистанционный доступ к информации пользователя. Для этого решение суда не нужно. Необходимое для доступа к данным оборудование каждая компания устанавливает за свой счет. Так и работает СОРМ — система технических средств для обеспечения функций оперативно-розыскных мероприятий.

В связи с этим, эксперты советуют относиться ко всей информации, которую вы публикуете в сети, как к публичной и помнить, что она останется там навсегда, может быть проанализирована и использована кем угодно против вас.

6
Как терроризм повлиял на государственное устройство в России

После теракта в Беслане в 2004 году, с целью недопущения подобных случаев, в России отменили выборы глав регионов и выборы в Госдуму по одномандатным округам. Другими словами, попасть в парламент мог только член партии.

Примерно в это же время ограничили круг вопросов, которые можно было вынести на референдум. Например, вопрос о бюджетной политике или об отставке президента и роспуске парламента.

В 2012 году после массовых протестов была снижена необходимая для регистрации численность партий и возвращены прямые выборы губернаторов, но с ограничениями: кандидату нужно преодолеть «муниципальный фильтр», то есть получить поддержку до 10% муниципальных депутатов.

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