Как в России борются с терроризмом

Первое законодательное определение терроризма в современной России появилось в законе «О борьбе с терроризмом» в 1998 году. Тогда под терроризмом понималось насилие или угроза его применения как против простых граждан, так и государственных и общественных деятелей. Цель этого насилия не имела значения. Сейчас под терроризмом понимается идеология насилия или его применение, смысл которого — повлиять на политику государства.
На сайте ФСБ России можно ознакомиться с перечнем организаций, чья деятельность на территории России признана террористической и запрещена. Список включает 23 организации, в том числе «Исламское государство».