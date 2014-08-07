Как в России борются с терроризмом

Террористический акт предусматривает от 8 лет тюрьмы (в том случае, если никто не погиб) до пожизненного заключения (умышленная гибель человека или нападение на атомный объект). За захват заложника дают от 5 лет тюрьмы до пожизненного срока. За помощь в подготовке теракта, в том числе за предоставление информации, вербовку сторонников, организацию, сбор пожертвований на террористическую деятельность назначают срок от 5 до 20 лет. Строгое наказание от 20 лет получают за обучение терроризму или спецнавыкам для совершения террористического акта.

От уголовной ответственности за любое из этих преступлений освобождаются те, кто добровольно помог спецслужбам предотвратить трагедию и если они не совершили других преступлений.