Почему враждуют две Кореи и чем это грозит остальному миру

Вообще, корейский конфликт — это последствие «холодной войны» и вражды США и СССР. После капитуляции Японии союзники разделили Корею, находившуюся в зоне влияния империи, на две страны по 38-й параллели (по аналогии с Австрией и Германией). Южнокорейский режим поддерживали США, северокорейский — СССР и Китай. Страны должны были объединиться, но условия объединения не были обговорены. Правительства двух стран не скрывали желания объединить Корею под своей властью, в конституции КНДР 1948 года (pdf) Сеул и вовсе назывался столицей республики, которую, по логике, необходимо было освободить. КНДР при поддержке СССР напала на Южную Корею в 1950-м году.