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Почему враждуют две Кореи и чем это грозит остальному миру

Республика Корея подозревает КНДР в подготовке четвертых ядерных испытаний. Последнее обострение в отношениях двух стран в конце августа 2015 года удалось разрешить дипломатическим путем, но тлеющий конфликт в любой момент может перейти в активную фазу.

Фото© AP 2018
1.Почему КНДР и Республика Корея конфликтуют2.Какие страны поддерживают каждую из сторон конфликта3.Может ли начаться война и будет ли она ядерной4.Что об этом думает Россия и другие страны
1
Почему КНДР и Республика Корея конфликтуют

Это последствия войны 1950−1953 годов. Обе страны до сих пор не подписали мирное соглашение и воспринимают друг друга как врагов.

Инфографика
Ситуация на Корейском полуостровеИстория разделения Корейского полуострова и современные отношения двух стран.

Вообще, корейский конфликт — это последствие «холодной войны» и вражды США и СССР. После капитуляции Японии союзники разделили Корею, находившуюся в зоне влияния империи, на две страны по 38-й параллели (по аналогии с Австрией и Германией). Южнокорейский режим поддерживали США, северокорейский — СССР и Китай. Страны должны были объединиться, но условия объединения не были обговорены. Правительства двух стран не скрывали желания объединить Корею под своей властью, в конституции КНДР 1948 года (pdf) Сеул и вовсе назывался столицей республики, которую, по логике, необходимо было освободить. КНДР при поддержке СССР напала на Южную Корею в 1950-м году.

2
Какие страны поддерживают каждую из сторон конфликта

США — главные союзники Южной Кореи, и главный враг КНДР. Во время Корейской войны американцы сбросили на Северную Корею больше бомб, чем на весь Тихоокеанский театр военных действий во время Второй мировой войны. Эти факты легли в основу антиамериканской пропаганды в КНДР.

Китай считается традиционным союзником и старшим партнером КНДР. Официально Китай не был стороной конфликта в 1950-х, но за Пхеньян воевало значительное количество китайских «добровольцев».

Россия сохраняет традиционно тесные отношения с режимом Кимов (Ким Ир Сен, Ким Чен Ир, Ким Чен Ын), критикуя стремление последних к обладанию ядерным оружием. В то же время имеет партнерские отношения с Южной Кореей. По мнению авторов книги «Неспокойное соседство. Проблемы Корейского полуострова и вызовы для России», КНДР воспринимает Россию как возможность проводить более самостоятельную от Китая политику.

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Может ли начаться война и будет ли она ядерной

КНДР провела три подземных ядерных испытания — в 2006, 2009 и 2013 годах. Последние, по мнению экспертов, свидетельствуют о том, что корейцы вплотную подошли к созданию компактной ядерной боеголовки для ракетоносителя. Кроме этого, известно, что КНДР обладает ракетами малой и средней дальности. Эксперты считают маловероятным ядерный конфликт, хотя не исключают, что из локального он легко может перерасти в глобальный.

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Что об этом думает Россия и другие страны

МИД России призвал обе страны «проявить максимальную выдержку, воздержаться от каких-либо действий, способных усугубить положение, прежде всего, избегать акций с применением огнестрельного оружия». С похожим заявлением выступили Китай и США. Последние также подтвердили приверженность союзу с Республикой Корея.

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