Почему беженцы едут в Европу

В Сирии война, и аэропорты закрыты. Главная причина, по которой сирийцы не могут сесть на самолет в Бейруте или Анкаре — это отсутствие визы. Сейчас в Европе ведется дискуссия о правомерности директивы ЕС 2001/51/EG, согласно которой если человеку отказано во въезд в страну из-за отсутствия необходимых документов, авиаперевозчик должен за свой счет обеспечить депортацию такого гражданина и оплатить крупный штраф. Несмотря на то, что директива предусматривает исключение для беженцев, перевозчики предпочитают не рисковать и не брать на борт без виз.