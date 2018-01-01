Почему беженцы едут в Европу

1 миллион, по данным Международной организации по миграции.
Убежище в третьем квартале 2015 запросили около 415 тысяч человек, говорится в докладе Евростата. Это в два раза больше, чем за весь 2014 год. Сейчас на рассмотрении — почти 800 тысяч обращений. Несмотря на упрощение процедуры и экстренные меры, многим придется ждать решения больше года, а это значит — жить в неопределенности и в постоянной угрозе депортации.
Каждый третий беженец — из Сирии. Каждый шестой прибыл из Афганистана, примерно столько же — из Ирака. Всего же документы подали граждане 141 страны.