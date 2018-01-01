Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты

Почему беженцы едут в Европу

По данным ООН, вынужденно перемещенными лицами считаются около 60 миллионов человек. Каждый третий — беженец, спасающийся от вооруженных конфликтов и преследований. Это больше, чем после Второй мировой войны. Несмотря на глобальность проблемы, медиа сосредоточены на событиях в Европе, куда в этом году прибыл 1 миллион человек.

Фото© AP 2018
1.Сколько беженцев прибыли в Европу и откуда они2.Почему сирийские беженцы внезапно поехали в Европу3.Почему беженцы не летят в Европу самолетом, а отправляются за тридевять земель опасным маршрутом4.Куда едут беженцы5.Каковы шансы, что они получат статус6.Чем беженец отличается от трудового мигранта
1
Сколько беженцев прибыли в Европу и откуда они

1 миллион, по данным Международной организации по миграции.

Убежище в третьем квартале 2015 запросили около 415 тысяч человек, говорится в докладе Евростата. Это в два раза больше, чем за весь 2014 год. Сейчас на рассмотрении — почти 800 тысяч обращений. Несмотря на упрощение процедуры и экстренные меры, многим придется ждать решения больше года, а это значит — жить в неопределенности и в постоянной угрозе депортации.

Каждый третий беженец — из Сирии. Каждый шестой прибыл из Афганистана, примерно столько же — из Ирака. Всего же документы подали граждане 141 страны.

2
Почему сирийские беженцы внезапно поехали в Европу

Потому что лагеря для беженцев в соседних с Сирией странах — Ливане и Турции переполнены. Так, в Ливане живут около 2 млн сирийцев — то есть каждый четвертый житель страны, в Турции в лагерях живет больше миллиона человек. Кроме этого, сирийские беженцы живут в лагерях в Иордании и других арабских странах.

Жизнь в лагере бесперспективна (трудности с легальной работой и образованием) и небезопасна, поэтому многие беженцы решаются отправиться в опасное путешествие за возможностями для лучшей жизни.

3
Почему беженцы не летят в Европу самолетом, а отправляются за тридевять земель опасным маршрутом

В Сирии война, и аэропорты закрыты. Главная причина, по которой сирийцы не могут сесть на самолет в Бейруте или Анкаре — это отсутствие визы. Сейчас в Европе ведется дискуссия о правомерности директивы ЕС 2001/51/EG, согласно которой если человеку отказано во въезд в страну из-за отсутствия необходимых документов, авиаперевозчик должен за свой счет обеспечить депортацию такого гражданина и оплатить крупный штраф. Несмотря на то, что директива предусматривает исключение для беженцев, перевозчики предпочитают не рисковать и не брать на борт без виз.

На начало сентября в европейских посольствах Ливана, по информации Spiegel Online, можно было записаться на собеседование на январь 2016 года, а в Турции — на лето 2016 года.

4
Куда едут беженцы

Самой привлекательной страной для беженцев считается Германия — более 250 тысяч обращений с января по сентябрь 2015 года. У Германии хороший процент одобрений, квалифицированная организация помощи и достаточно лояльное население. На втором месте Венгрия (около 170 тысяч обращений), поскольку законы ЕС требуют обращение за убежищем в первой же стране, где оказался беженец. Далее идут Италия, Франция и Швеция. Реже всего беженцы едут в Словакию и Словению, Латвию, Литву и Эстонию — всего несколько сотен обращений.

5
Каковы шансы, что они получат статус

Реже всего отказывают сирийцам — всего 4% отказов, эритрейцам (84% положительных решений) и афганцам (одобрено 2/3 обращений). Меньше всего шансов получить убежище у граждан Косово, Албании и Сербии — 2%, 4% и 1% одобрения соответственно. Принято считать, что их жизни на родине ничего не угрожает, и в Европу они едут исключительно за заработком.

6
Чем беженец отличается от трудового мигранта

Беженец — это вынужденный переселенец, он спасает жизнь или свободу, которые находятся в реальной опасности, например, от войны или репрессий. Бедность, которая заставляет трудовых мигрантов покидать свои страны, не рассматривается ЕС как аргумент для получения убежища. Вид на жительство также могут получить квалифицированные специалисты или студенты.

Речь Путина о новом российском оружии разочаровала Пентагон
Армянский священник раскрыл тайну Благодатного огня
В Великобритании начались аресты недвижимости олигархов
Черный лебедь для рубля: что ждет российскую валюту
Мисс Шанель Советского Союза. Куда пропала Ирина Понаровская?
Автомат Федорова. Как русский оружейник опередил время
Победитель «Лидеров России» назначен в администрацию президента
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь