Как устроен фондовый рынок и можно ли прийти на него с улицы

Да, но есть нюанс. В России физические лица могут торговать на бирже только через посредников — брокеров или брокерские компании. Это профессиональные участники рынка с лицензией. С ними трейдер заключает договор на брокерское обслуживание. За работу брокер получает процент от размера совершенных сделок. К примеру, у БКС Брокер для начинающих инвесторов открытие счета бесплатно, а комиссия — не более 0,0354%.

Порог входа на фондовую биржу ниже даже, чем у банковского депозита. То есть, чтобы торговать на бирже не обязательно быть крупным инвестором или специалистом. В отличие от банковских вкладов, где хороший процент дается только при вложении нескольких десятков тысяч рублей, на бирже процент доходности торговых операций не зависит от суммы инвестиций, а акции можно покупать даже если есть всего пара тысяч. Другое дело, что наличие средств расширяет возможности по получению дохода и сохранению капитала.