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Как устроен фондовый рынок и можно ли прийти на него с улицы

При сокращении реальных доходов, к сбережениям нужен особенно внимательный подход. Альтернативой надежному, но низкодоходному депозиту для сохранения сбережений или получения прибыли может стать приобретение ценных бумаг на фондовой бирже. Как снизить риски, сохранить и приумножить капитал — в справке Новости Mail.Ru.

1.Что такое фондовая биржа2.Может ли на бирже торговать «человек с улицы»3.С чего начать, если хочется попробовать4.Какие бывают финансовые инструменты5.Если я решусь инвестировать самостоятельно, чего мне не следует делать6.Как сформировать инвестиционный портфель7.Как понять, что надежно, а что доходно8.Если это так выгодно, почему все так не зарабатывают
1
Что такое фондовая биржа

Если простыми словами, то это рынок, на котором компании, которые хотят привлечь средства на развитие, размещают акции (первичная эмиссия), а инвесторы вкладывают деньги в компании, чтобы заработать. Еще на биржах есть трейдеры или спекулянты — они зарабатывают на разнице в стоимости акций: купил подешевле — продал подороже.

2
Может ли на бирже торговать «человек с улицы»

Да, но есть нюанс. В России физические лица могут торговать на бирже только через посредников — брокеров или брокерские компании. Это профессиональные участники рынка с лицензией. С ними трейдер заключает договор на брокерское обслуживание. За работу брокер получает процент от размера совершенных сделок. К примеру, у БКС Брокер для начинающих инвесторов открытие счета бесплатно, а комиссия — не более 0,0354%.

Порог входа на фондовую биржу ниже даже, чем у банковского депозита. То есть, чтобы торговать на бирже не обязательно быть крупным инвестором или специалистом. В отличие от банковских вкладов, где хороший процент дается только при вложении нескольких десятков тысяч рублей, на бирже процент доходности торговых операций не зависит от суммы инвестиций, а акции можно покупать даже если есть всего пара тысяч. Другое дело, что наличие средств расширяет возможности по получению дохода и сохранению капитала.

3
С чего начать, если хочется попробовать

С обучения. К примеру, на платформе для онлайн-обучения Инвестиции101.рф. Она удобная и бесплатная, подходит новичкам и трейдерам с опытом. Здесь есть теоретические блоки и практические занятия по совершению сделок с виртуальными ценными бумагами. Выполняя задания, вы будете зарабатывать виртуальные деньги, бэйджи и баллы, а главное — знания, которые помогут избегать ошибок в инвестиционных решениях и обрести уверенность в своих действиях.

Также можно открыть демо-счет на БКС Брокер, поторговать виртуальными деньгами на бирже и понять, как все в реальности устроено.

4
Какие бывают финансовые инструменты

Основные инструменты фондового рынка — акции, облигации, фьючерсы и опционы.

Акции — ценные бумаги, которые обеспечивают их владельцу долю в капитале компании. Акции могут приносить доходы, которые состоят из выплат по акциям — дивидендов и прироста курсовой стоимости (разницы между покупкой и продажей акции).

Инвестиционный доход акции = рост курсовой стоимости + дивиденды

Облигации — долговые ценные бумаги, которые дают право на получение фиксированного дохода или периодического процента, называемого купоном.

Фьючерсы — это контракт на будущее, согласно которому одна сторона через определенный срок продает другой актив по фиксированной на настоящий момент цене. Фьючерсы особенно активно используются на товарных и сырьевых биржах.

Опцион — это контракт, который фиксирует на определенный срок право (но не обязанность в отличие от фьючерса) продать или купить актив по определенной цене. Это очень удобно, если есть высокий риск того, что купленный актив может резко подешеветь, тогда его можно продать по зафиксированной цене в срок опциона.

5
Если я решусь инвестировать самостоятельно, чего мне не следует делать

Ответ банален: не класть яйца в одну корзину. То есть лучше покупать акции компаний из различных отраслей экономики так, чтобы максимально снизить риск потери средств, сохранив доходность. Доходность — это собственно цена риска, то есть, чем она выше, тем и больше риск потерять вложения. Поэтому высокодоходные активы с высоким риском часто балансируются более надежными бумагами, но здесь возможны варианты.

6
Как сформировать инвестиционный портфель

Сперва нужно определиться с целью.

Портфель инвестора — это набор финансовых инструментов (ценных бумаг: акций облигаций и т. д.), выбранных для получения дохода. Как правило, он формируется из нескольких активов для уменьшения риска снижения доходности (диверсификация портфеля).

Если вы хотите, чтобы росла общая стоимость ваших ценных бумаг, то лучше покупать акции компаний, которые исторически дорожают, к примеру — Новатэка, Магнита. Если вы хотите получать дивиденды и вас устраивает достаточно стабильная цена акций, то нужно смотреть на дивидендную историю компаний.

Похожее разделение есть и по степени риска. Можно покупать акции быстрорастущих компаний. А можно вкладывать в ценные бумаги известных и стабильных компаний.

Сформировать подходящий набор инструментов, исходя из вашего опыта, сроков, валюты и суммы вложений, поможет интеллектуальное и простое приложение для инвестиций «Мой брокер».

7
Как понять, что надежно, а что доходно

Риск и доходность большинства торговых операций — это случайные величины, на которые влияет множество факторов. Прежде всего, рациональное поведение игроков рынка — они ориентируются на новости, мнения аналитиков, отчеты компаний, статистическую информацию. Скорее всего, сразу разобраться не получится, поэтому начинающим инвесторам и рекомендуют разнообразить портфель.

И все же главное — это опыт и знания. Поэкспериментируйте с демо-счетом, чтобы прочувствовать последствия решений.

8
Если это так выгодно, почему все так не зарабатывают

Прежде всего, потому что это требует знаний, времени и усилий. А также умения принимать решения, оперировать большим количеством информации и оценивать риски. Трейдерство — это тоже работа, только на себя и с возможностями.

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