Как устроен фондовый рынок и можно ли прийти на него с улицы

Основные инструменты фондового рынка — акции, облигации, фьючерсы и опционы.
Акции — ценные бумаги, которые обеспечивают их владельцу долю в капитале компании. Акции могут приносить доходы, которые состоят из выплат по акциям — дивидендов и прироста курсовой стоимости (разницы между покупкой и продажей акции).
Инвестиционный доход акции = рост курсовой стоимости + дивиденды
Облигации — долговые ценные бумаги, которые дают право на получение фиксированного дохода или периодического процента, называемого купоном.
Фьючерсы — это контракт на будущее, согласно которому одна сторона через определенный срок продает другой актив по фиксированной на настоящий момент цене. Фьючерсы особенно активно используются на товарных и сырьевых биржах.
Опцион — это контракт, который фиксирует на определенный срок право (но не обязанность в отличие от фьючерса) продать или купить актив по определенной цене. Это очень удобно, если есть высокий риск того, что купленный актив может резко подешеветь, тогда его можно продать по зафиксированной цене в срок опциона.