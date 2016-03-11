Что празднуют россияне 4 ноября

Праздник учрежден в честь освобождения Москвы от польского вторжения 1612 года и окончания Смутного времени — периода борьбы за власть, когда династия Рюриковичей пресеклась, а новая — Годуновых — не смогла установиться.
Своеобразным символом Дня народного единства служат фигуры Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского, которые организовали народное ополчение и прогнали захватчиков московского трона.
Впрочем, дата праздника продолжает вызывать споры: победа ополчения над гарнизоном Речи Посполитой была одержана 1 ноября 1612 года, а не 4-го.