Что празднуют россияне 4 ноября

4 ноября — официальный выходной, но каких-то особенных атрибутов, традиций и символики у праздника пока нет. Единственным проявлением его в общественной жизни можно считать уличные шествия и демонстрации.

Свежий опрос ВЦИОМ показал, что точное название праздника знает только 12% россиян, но 30% респондентов в курсе, что этот праздник связан с единением нации. При этом более трети россиян (36%) в День народного единства «испытывают особые чувства, задумываются о прошлом и будущем страны», а 48% воспринимает этот день как обычный выходной.