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Что празднуют россияне 4 ноября

Россияне в 13-й раз отметят День народного единства.

Фото© РИА "Новости"
1.В честь какого события был учрежден День народного единства?2.Почему в 2005 году решили праздновать освобождение России от польской интервенции?3.Как россияне отмечают праздник?4.Как звали Минина, откуда был родом Пожарский и кто является автором копии самого известного памятника им? Ответьте на вопросы нашего исторического теста!
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В честь какого события был учрежден День народного единства?

Праздник учрежден в честь освобождения Москвы от польского вторжения 1612 года и окончания Смутного времени — периода борьбы за власть, когда династия Рюриковичей пресеклась, а новая — Годуновых — не смогла установиться.

Своеобразным символом Дня народного единства служат фигуры Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского, которые организовали народное ополчение и прогнали захватчиков московского трона.

Впрочем, дата праздника продолжает вызывать споры: победа ополчения над гарнизоном Речи Посполитой была одержана 1 ноября 1612 года, а не 4-го.


Что мы празднуем в День народного единства?
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Почему в 2005 году решили праздновать освобождение России от польской интервенции?

День Народного единства появился как попытка обновления Дня согласия и примирения, который праздновался 7 ноября и в сознании большинства россиян прочно ассоциировался с Днем Великой Октябрьской социалистической революции.

Источник: РИА "Новости"
4 ноября 1612 г. воины народного ополчения под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского штурмом взяли Китай-город, освободив Москву от польских интервентов и продемонстрировав образец героизма и сплоченности всего народа вне зависимости от происхождения, вероисповедания и положения в обществе.
Пояснительная записка к Федеральному закону «О днях воинской славы (Победных днях России)»
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Как россияне отмечают праздник?

4 ноября — официальный выходной, но каких-то особенных атрибутов, традиций и символики у праздника пока нет. Единственным проявлением его в общественной жизни можно считать уличные шествия и демонстрации.

Источник: РИА "Новости"

Свежий опрос ВЦИОМ показал, что точное название праздника знает только 12% россиян, но 30% респондентов в курсе, что этот праздник связан с единением нации. При этом более трети россиян (36%) в День народного единства «испытывают особые чувства, задумываются о прошлом и будущем страны», а 48% воспринимает этот день как обычный выходной.

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Как звали Минина, откуда был родом Пожарский и кто является автором копии самого известного памятника им? Ответьте на вопросы нашего исторического теста!

Ответьте на 10 вопросов и проверьте свои знания по истории России и Смутного времени. Желаем удачи!

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