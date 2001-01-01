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Что известно об авиакатастрофе российского лайнера в Египте

Фото© РИА "Новости"
1.Как это произошло2.Что известно о самолете3.Почему произошло крушение
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Как это произошло
Инфографика
Крушение российского самолета в ЕгиптеРоссийский самолет Airbus A321 «Когалымавиа», выполнявший рейс 9268 Шарм-эш-Шейх — Санкт-Петербург, в субботу потерпел крушение на Синайском полуострове в Египте. На борту находились 224 человека, включая 25 детей и семь членов экипажа. Выживших в авиакатастрофе нет.

31 октября в 6:51 мск самолет Airbus-321 авиакомпании «Когалымавиа» (Metrojet) вылетел из аэропорта Шарм-эш-Шейх в Санкт-Петербург. Через 22 минуты полета самолет начал резко терять высоту, а затем и вовсе исчез с радаров. Бортовые самописцы неполадок не зафиксировали, на последней минуте слышны посторонние шумы. Обломки лайнера нашли в 100 км от города Эль-Ариш в северной части Синайского полуострова. Они были разбросаны на площади около 30 кв. км, из чего эксперты сделали вывод, что Airbus-321 разрушился еще в воздухе.

Погибли 224 человека, в том числе 25 детей и 7 членов экипажа. Большинство пассажиров рейса были россиянами, преимущественно из Санкт-Петербурга, один погибший — из Белоруссии, и четверо — с Украины.

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Что известно о самолете

Возраст упавшего самолета 18 лет и 5 месяцев. «Когалымавиа» пользовалась им с марта 2012 года. До этого самолет эксплуатировался ливанской, турецкой, саудовской и сирийской авиакомпаниями. В 2001 году лайнер пережил серьезное авиапроисшествие: при посадке в аэропорту он ударился хвостом о землю. После ремонта самолет вернулся в эксплуатацию.

Вице-президент Airbus по связям со СМИ Стефан Шаффрат заявил, что самолет был технически исправен.

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Почему произошло крушение

Первоначально версий было две — техническая неисправность и теракт. Первая появилась, когда стало известно об инциденте 2001 года. Вторая была основной, но официально подтверждена лишь 17 ноября со ссылкой на доклад ФСБ президенту.

По оценке наших специалистов, на борту воздушного судна в полете сработало самодельное взрывное устройство мощностью до 1 кг в тротиловом эквиваленте, в результате чего произошло «разваливание» самолета в воздухе, чем объясняется разброс частей фюзеляжа самолета на большом расстоянии.
Александр Бортников
директор Федеральной службы безопасности

Владимир Путин отреагировал на доклад эмоционально. После минуты молчания сказал: «Убийство наших людей на Синае — в числе наиболее кровавых по числу жертв преступлений. И мы не будем вытирать слез с нашей души и сердца. Это останется с нами навсегда. Но это не помешает нам найти и наказать преступников».

Ответственность за теракт взяла на себя террористическая организация «Исламское государство», запрещенная в России.

Мы должны делать это без срока давности, знать их всех поимённо. Мы будем искать их везде, где бы они ни прятались. Мы их найдём в любой точке планеты и покараем.
Владимир Путин
президент РФ

8 ноября президент России Владимир Путин подписал указ о приостановлении авиасообщения с Египтом и порекомендовал туроператорам воздержаться от продаж туров в Арабскую Республику до выяснения причин катастрофы.

14 декабря министерство гражданской авиации Египта опубликовало предварительный доклад: следователи не нашли доказательств теракта.

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