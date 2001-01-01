Что известно об авиакатастрофе российского лайнера в Египте

31 октября в 6:51 мск самолет Airbus-321 авиакомпании «Когалымавиа» (Metrojet) вылетел из аэропорта
Погибли 224 человека, в том числе 25 детей и 7 членов экипажа. Большинство пассажиров рейса были россиянами, преимущественно из
31 октября в 6:51 мск самолет Airbus-321 авиакомпании «Когалымавиа» (Metrojet) вылетел из аэропорта
Погибли 224 человека, в том числе 25 детей и 7 членов экипажа. Большинство пассажиров рейса были россиянами, преимущественно из
Возраст упавшего самолета 18 лет и 5 месяцев. «Когалымавиа» пользовалась им с марта 2012 года. До этого самолет эксплуатировался ливанской, турецкой, саудовской и сирийской авиакомпаниями. В 2001 году лайнер пережил серьезное авиапроисшествие: при посадке в аэропорту он ударился хвостом о землю. После ремонта самолет вернулся в эксплуатацию.
Первоначально версий было две — техническая неисправность и теракт. Первая появилась, когда стало известно об инциденте 2001 года. Вторая была основной, но официально подтверждена лишь 17 ноября со ссылкой на доклад ФСБ президенту.
По оценке наших специалистов, на борту воздушного судна в полете сработало самодельное взрывное устройство мощностью до 1 кг в тротиловом эквиваленте, в результате чего произошло «разваливание» самолета в воздухе, чем объясняется разброс частей фюзеляжа самолета на большом расстоянии.
Владимир Путин отреагировал на доклад эмоционально. После минуты молчания сказал: «Убийство наших людей на Синае — в числе наиболее кровавых по числу жертв преступлений. И мы не будем вытирать слез с нашей души и сердца. Это останется с нами навсегда. Но это не помешает нам найти и наказать преступников».
Ответственность за теракт взяла на себя террористическая организация «Исламское государство», запрещенная в России.
Мы должны делать это без срока давности, знать их всех поимённо. Мы будем искать их везде, где бы они ни прятались. Мы их найдём в любой точке планеты и покараем.
8 ноября президент России Владимир Путин подписал указ о приостановлении авиасообщения с Египтом и порекомендовал туроператорам воздержаться от продаж туров в Арабскую Республику до выяснения причин катастрофы.
14 декабря министерство гражданской авиации Египта опубликовало предварительный доклад: следователи не нашли доказательств теракта.