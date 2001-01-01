Что известно об авиакатастрофе российского лайнера в Египте

Российский самолет Airbus A321 «Когалымавиа», выполнявший рейс 9268 Шарм-эш-Шейх — Санкт-Петербург, в субботу потерпел крушение на Синайском полуострове в Египте. На борту находились 224 человека, включая 25 детей и семь членов экипажа. Выживших в авиакатастрофе нет.

31 октября в 6:51 мск самолет Airbus-321 авиакомпании «Когалымавиа» (Metrojet) вылетел из аэропорта Шарм-эш-Шейх в Санкт-Петербург. Через 22 минуты полета самолет начал резко терять высоту, а затем и вовсе исчез с радаров. Бортовые самописцы неполадок не зафиксировали, на последней минуте слышны посторонние шумы. Обломки лайнера нашли в 100 км от города Эль-Ариш в северной части Синайского полуострова. Они были разбросаны на площади около 30 кв. км, из чего эксперты сделали вывод, что Airbus-321 разрушился еще в воздухе.