Новый год без долгов

— штрафы ГИБДД: на сайте ГИБДД и в своем кабинете Visa QIWI Wallet.
— задолженность по коммунальным платежам: на сайте госуслуг, в своей управляющей компании, через ЕИРЦ (в Москве они называются центрами «Мои документы»), через Visa QIWI Wallet (для Москвы).
— задолженность по алиментам: в базе исполнительных производств на сайте или в приложении ФССП, через сайт госуслуг или в отделении службы приставов по месту жительства. Как и в случае с судебной задолженностью алименты проще всего оплатить через Visa QIWI Wallet.
— кредит: в своем банке. Узнать всю свою кредитную историю можно, отправив запрос в бюро кредитных историй.
Оплатить кредит и все другие счета можно в личном кабинете Visa QIWI Wallet, в мобильном приложении, в QIWI терминалах. В отличие от банков, Visa QIWI Wallet работает круглосуточно, в том числе выходные и праздничные дни.
Чтобы упростить задачу — создайте шаблоны квитанций в личном кабинете и оплачивайте все в два клика. Если вам понадобится квитанция об оплате, вы всегда сможете распечатать ее в личном кабинете.