Новый год без долгов

Проверьте за неделю-полторы до поездки, нет ли у вас задолженности. Запретить выезд за границу могут по решению суда при задолженности от 10 тысяч рублей. Узнать о ней можно на сайте или в приложении для смартфонов Федеральной службы судебных приставов. Также можно подписаться на рассылку от приставов, чтобы получать оповещения о начислении задолженности или поздравления с Новым годом.

Если задолженность есть, не переживайте: эту проблему можно решить минут за 15, причем, не вставая с кресла. Погасить долг без комиссии можно со счета Visa QIWI Wallet как на сайте ФССП, так и из личного кабинета на сайте qiwi.com, через мобильное приложение или QIWI терминалы по дороге домой или на работу. При этом вам не нужно идти в офис приставов для предъявления квитанции, как в случае с оплатой задолженности через отделение банка, — система QIWI сама оповестит службу о погашении долга.