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Новый год без долгов

В Новый год принято подводить итоги и ставить цели. Одна из наиболее частых — привести финансовые дела в порядок. Новости Mail.Ru и Visa QIWI Wallet делятся предновогодними советами, как завершить удачно дела, оставить долги в уходящем году и подготовиться к незабываемому путешествию.

1.Ситуация2.Что делать, чтобы отпуск не сорвался?3.Как проверить, есть ли у меня другие долги?4.Безопасен ли электронный кошелек?5.С долгами ясно, но для чего еще можно использовать кошелек?6.Как зарегистрировать Visa QIWI Wallet?
1
Ситуация

Вы в аэропорту. На паспортном контроле неожиданно выясняется, что вас снимают с рейса из-за долгов. Сумма — чуть больше 10 тысяч. Такой долг накопится, если забыть вносить квартплату пару месяцев, не перевести алименты за один месяц или четыре раза отставить машину в зоне платной парковки, но не оплатить.

В похожей ситуации за последние пять лет побывали 700 тысяч россиян. С 15 января должников по алиментам, любым штрафам и судебным решениям смогут еще и лишать водительских прав. Пока эта мера угрожает 300 тысячам водителей.

2
Что делать, чтобы отпуск не сорвался?

Проверьте за неделю-полторы до поездки, нет ли у вас задолженности. Запретить выезд за границу могут по решению суда при задолженности от 10 тысяч рублей. Узнать о ней можно на сайте или в приложении для смартфонов Федеральной службы судебных приставов. Также можно подписаться на рассылку от приставов, чтобы получать оповещения о начислении задолженности или поздравления с Новым годом.

Если задолженность есть, не переживайте: эту проблему можно решить минут за 15, причем, не вставая с кресла. Погасить долг без комиссии можно со счета Visa QIWI Wallet как на сайте ФССП, так и из личного кабинета на сайте qiwi.com, через мобильное приложение или QIWI терминалы по дороге домой или на работу. При этом вам не нужно идти в офис приставов для предъявления квитанции, как в случае с оплатой задолженности через отделение банка, — система QIWI сама оповестит службу о погашении долга.

Если у вас есть долги и вы собираетесь за границу, лучше погасить задолженность минимум за неделю, чтобы не нервничать — обновились сведения в базе или нет.

3
Как проверить, есть ли у меня другие долги?

Уточняем:

— штрафы ГИБДД: на сайте ГИБДД и в своем кабинете Visa QIWI Wallet.

— задолженность по коммунальным платежам: на сайте госуслуг, в своей управляющей компании, через ЕИРЦ (в Москве они называются центрами «Мои документы»), через Visa QIWI Wallet (для Москвы).

— задолженность по алиментам: в базе исполнительных производств на сайте или в приложении ФССП, через сайт госуслуг или в отделении службы приставов по месту жительства. Как и в случае с судебной задолженностью алименты проще всего оплатить через Visa QIWI Wallet.

— кредит: в своем банке. Узнать всю свою кредитную историю можно, отправив запрос в бюро кредитных историй.

Оплатить кредит и все другие счета можно в личном кабинете Visa QIWI Wallet, в мобильном приложении, в QIWI терминалах. В отличие от банков, Visa QIWI Wallet работает круглосуточно, в том числе выходные и праздничные дни.

Чтобы упростить задачу — создайте шаблоны квитанций в личном кабинете и оплачивайте все в два клика. Если вам понадобится квитанция об оплате, вы всегда сможете распечатать ее в личном кабинете.

4
Безопасен ли электронный кошелек?

Да, электронный кошелек безопасен. Все операции проходят по защищенным каналам. Каждая подтверждается вводом аутентификационных данных и кодом подтверждения, присланным на мобильный перед оплатой. Если ваша транзакция покажется подозрительной системе безопасности, то система откажется ее провести и сообщит вам об этом. Платить Visa QIWI Wallet безопаснее, чем кредитными или зарплатными картами, так как на счету хранятся только те средства, которые вы сами туда положили.

5
С долгами ясно, но для чего еще можно использовать кошелек?

Это универсальное платежное средство. Кошелек Visa QIWI Wallet позволяет оплачивать более 75000 различных товаров и услуг: коммунальные платежи, штрафы и парковку, онлайн-игры, мобильный телефон и интернет. Даже если получателя платежа нет в системе, просто заполните реквизиты один раз, добавьте их в избранное, и повторный платеж можно будет провести в два клика.

Visa QIWI Wallet поможет перевести деньги кому угодно: жене на карту, другу по e-mail, курьеру на QIWI кошелек, родителям на Почту России или себе на счет Сбербанка. Также можно пополнить ребенку «Электронную карту учащегося» для завтраков и обедов в школе, оплачивать кружки и секции.

6
Как зарегистрировать Visa QIWI Wallet?

Для регистрации Visa QIWI Wallet нужно ввести только номер мобильного телефона. Система подтвердит его отправкой кода безопасности.

Пополнять кошелек можно через QIWI терминалы (более 100 тысяч в России), переводом с карты, в банкоматах многих банков, в офисах «Евросети» и «Связного», со счета мобильного телефона, через платежные системы Contact и Юнистрим и другими способами.

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