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Путеводитель по президентским выборам в России

Фото© РИА "Новости"
1.Что делать, если вы решили стать президентом России2.Выдвигайте свою кандидатуру3.Как проверяют подписи4.Сколько денег можно потратить на кампанию и кто их может дать5.Ведите агитацию6.Кто не может агитировать на выборах7. Победите на выборах
1
Что делать, если вы решили стать президентом России

Прежде, чем выдвинуть кандидатуру на этот пост, нужно проверить соответствуете ли вы критериям:

  • Вам не менее 35 лет
  • Вы — гражданин России и живете здесь не менее 10 лет
  • У вас нет второго гражданства или вида на жительства в другой стране
  • Вы не занимаете пост президента второй срок подряд
  • У вас нет непогашенной судимости за тяжкие и особо тяжкие преступления (с момента погашения должно пройти 10 и 15 лет в зависимости от тяжести деяния) и экстремизм
  • Если вас наказывали за пропаганду нацизма или изготовления экстремистских материалов, то на момент голосования у вас должны быть оплачены все административные штрафы, а срок ареста, если он был, подойти к концу
  • Вы не отбываете срок в местах лишения свободы
  • Суд не признавал вас недееспособным
2
Выдвигайте свою кандидатуру

Это возможно только после назначения даты выборов. Ее за 100−90 дней до голосования объявляет Совет Федерации. Выборы проходят во второе воскресенье месяца, в котором прошли предыдущие. Другими словами, выбирать президента мы будем 11 марта 2018 года.

Согласно федеральному закону «О выборах президента Российской Федерации», кандидата могут выдвинуть только партия или группа избирателей. Последнее называется самовыдвижением.

Вся процедура регистрации делится на два основных этапа.

Этап 1. Проведение съезда или собрания

Предположим, вы член партии. Каждая партия может выдвинуть только одного кандидата в президенты. Для этого она должна провести партийный съезд и в протоколе зафиксировать ваше выдвижение. Это решение вместе с согласием кандидата баллотироваться и другими документами подается в ЦИК не позднее, чем через 25 дней после назначение даты выборов.

Если в партии вы не состоите, то вас может выдвинуть группа избирателей. Их должно быть не менее 500 человек. Они тоже проводят собрание и не менее, чем за 5 дней до него оповещают ЦИК, который может прислать своего представителя. Процедура и пакет документов тот же. Только подавать их надо не позднее, чем через 20 дней после оглашения даты выборов.

Среди обязательных документов также сведения о доходах кандидата и его супруга за 6 лет (в случае выборов 2018 года за период 2011—2017), расходах за три года и собственности на недвижимость, даже если она записана на несовершеннолетних детей и находится за границей.

Кроме этого, у кандидата на момент выдвижения не должно быть счетов в иностранных банках. Перед подачей документов также нужно открыть специальный избирательный счет.

Первый этап заканчивается регистрацией уполномоченных представителей кандидата. Их ЦИК должен зарегистрировать в течение пяти дней после подачи документов, либо мотивированно отказать. Если вы с отказом не согласны, жалуйтесь в Верховный суд.

Этап 2. Сбор подписей

Если вы самовыдвиженец, то для регистрации нужно собрать от 300 до 315 тысяч подписей избирателей в вашу поддержку. При этом из каждого региона должно быть не более 7 500 подписей. Партиям хватит от 100 до 105 тысяч подписей — до 2500 тысяч в каждом регионе. Парламентским партиям подписи можно не собирать.

Протокол о сборе подписей вместе с финансовым отчетом и письменным уведомлением об отсутствии счетов в иностранных банках подаются в ЦИК. ЦИК проверяет подписи и оформление документов, и в течение 20 дней принимает решение о регистрации кандидата.

3
Как проверяют подписи

Случайным образом. Жребием определяются подписные листы, которые подлежат проверке. Их должно быть не меньше 20% от общего количества необходимых для регистрации кандидатов и количество их должно быть одинаковым для всех, говорится в федеральном законе «О выборах президента Российской Федерации». Раньше, когда все кандидаты собирали около 2 млн подписей, так оно и было — проверялось 400 тысяч подписей. Сколько в этот раз будет проверяться, пока неизвестно, поскольку все еще действует старая редакция постановления ЦИК о проведении процедуры случайной выборки.

Для сверки информации могут использоваться регистр избирателей и электронная система ГАС «Выборы». Каждая подпись в выборке признается либо действительной, либо недействительной. Если недействительных 5% и больше, то дополнительно проверяются еще 10% подписей. Если и тогда общая доля недействительных подписей будет хотя бы 5%, то в регистрации кандидату отказывают.

4
Сколько денег можно потратить на кампанию и кто их может дать

400 миллионов рублей — это максимум, который, по закону, можно потратить кандидату. Из них не более 40 миллионов могут быть личными средствами, 200 миллионов — партийными, а максимальный размер пожертвования юрлица или гражданина не может превышать 28 миллионов и 6 миллионов рублей соответственно.

Анонимные пожертвования в течение 10 дней после получения нужно передать в федеральный бюджет.

Вносить деньги в фонд кандидата не могут:

  • иностранцы, иностранные организации и российские организации с долей иностранного капитала более 30 процентов
  • государственные и муниципальные органы и учреждения
  • благотворительные и религиозные организации
  • воинские части и правоохранительные органы

Все деньги поступают на специальный избирательный счет, который кандидат открывает перед регистрацией. С него же оплачиваются все расходы на кампанию.

5
Ведите агитацию

Агитацию можно начинать прямо с момента выдвижения, но на телевидение, радио и в печати ваши призывы смогут появиться только за 28 дней до голосования. Бесплатное время должно предоставляться кандидатам поровну и в прайм-тайм. Кроме этого, до трети от общего эфирного времени предоставляется партиям, кандидаты которых набрали на предыдущих президентских выборах более 2% голосов.

Прекращается агитация в полночь за сутки до дня голосования, когда наступает день тишины.

6
Кто не может агитировать на выборах
  • Федеральные, региональные и муниципальные органы власти и служащие, за исключением кандидатов
  • Воинские части и организации
  • Благотворительные и религиозные организации, а также члены и участники религиозных организаций при совершении обрядов и церемоний
  • Иностранцы, международные организации и общественные движения
  • Представители СМИ при осуществлении профессиональной деятельности
  • Те, кто на день голосования, младше 18 лет (наказывают тех, кто привлек несовершеннолетнего к агитации)

Нарушение правил агитации грозит штрафом: до 1,5 тысяч рублей для частного лица, до 3 тысяч — для должностного и до 30 тысяч рублей — для юридического лица.

7
Победите на выборах

Если вы все сделали правильно, и больше половины избирателей, пришедших на участок, проголосовали за вас, то вы вступите в должность спустя шесть лет после вступления в должность предыдущего президента, то есть не раньше 7 мая 2018 года.

Срок ваших полномочий истечет в 2024 году.

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