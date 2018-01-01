Путеводитель по президентским выборам в России

Это возможно только после назначения даты выборов. Ее за 100−90 дней до голосования объявляет Совет Федерации. Выборы проходят во второе воскресенье месяца, в котором прошли предыдущие. Другими словами, выбирать президента мы будем 11 марта 2018 года.

Согласно федеральному закону «О выборах президента Российской Федерации», кандидата могут выдвинуть только партия или группа избирателей. Последнее называется самовыдвижением.

Вся процедура регистрации делится на два основных этапа.

Этап 1. Проведение съезда или собрания

Предположим, вы член партии. Каждая партия может выдвинуть только одного кандидата в президенты. Для этого она должна провести партийный съезд и в протоколе зафиксировать ваше выдвижение. Это решение вместе с согласием кандидата баллотироваться и другими документами подается в ЦИК не позднее, чем через 25 дней после назначение даты выборов.

Если в партии вы не состоите, то вас может выдвинуть группа избирателей. Их должно быть не менее 500 человек. Они тоже проводят собрание и не менее, чем за 5 дней до него оповещают ЦИК, который может прислать своего представителя. Процедура и пакет документов тот же. Только подавать их надо не позднее, чем через 20 дней после оглашения даты выборов.

Среди обязательных документов также сведения о доходах кандидата и его супруга за 6 лет (в случае выборов 2018 года за период 2011—2017), расходах за три года и собственности на недвижимость, даже если она записана на несовершеннолетних детей и находится за границей.

Кроме этого, у кандидата на момент выдвижения не должно быть счетов в иностранных банках. Перед подачей документов также нужно открыть специальный избирательный счет.

Первый этап заканчивается регистрацией уполномоченных представителей кандидата. Их ЦИК должен зарегистрировать в течение пяти дней после подачи документов, либо мотивированно отказать. Если вы с отказом не согласны, жалуйтесь в Верховный суд.

Этап 2. Сбор подписей

Если вы самовыдвиженец, то для регистрации нужно собрать от 300 до 315 тысяч подписей избирателей в вашу поддержку. При этом из каждого региона должно быть не более 7 500 подписей. Партиям хватит от 100 до 105 тысяч подписей — до 2500 тысяч в каждом регионе. Парламентским партиям подписи можно не собирать.