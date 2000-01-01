Что такое допинг и как с ним бороться

Запрещенные вещества и методы для улучшения результатов спортсменов, как правило, опасные для здоровья и жизни. К примеру, стероиды, увеличивающие мышечную массу, нарушают гормональный обмен и, как следствие, вредят репродуктивному здоровью атлетов. ЭПО — вещества, помогающие организму эффективнее использовать кислород, резко увеличивают выносливость, но могут привести к внезапной остановке сердца. Использование гормона роста приводит к деформирующему артриту, увеличению органов. Все эти вещества так или иначе резко увеличивают риск
Полный перечень запрещенных веществ ежегодно обновляется Всемирным антидопинговым агентством (ВАДА). Невнимание спортсменов и их команд к изменениям в списке привело к скандалу с мельдонием в марте 2016 года.