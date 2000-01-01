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Что такое допинг и как с ним бороться

Фото© РИА "Новости"
1.Что такое допинг2.Некоторые виды допинга продаются в аптеке. Значит ли это, что они безопасны?3.Как спортсменов проверяют на допинг4.Есть виды допинга, которые нельзя обнаружить по пробам. Как их находят?5.Чем грозит применение допинга
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Что такое допинг

Запрещенные вещества и методы для улучшения результатов спортсменов, как правило, опасные для здоровья и жизни. К примеру, стероиды, увеличивающие мышечную массу, нарушают гормональный обмен и, как следствие, вредят репродуктивному здоровью атлетов. ЭПО — вещества, помогающие организму эффективнее использовать кислород, резко увеличивают выносливость, но могут привести к внезапной остановке сердца. Использование гормона роста приводит к деформирующему артриту, увеличению органов. Все эти вещества так или иначе резко увеличивают риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Полный перечень запрещенных веществ ежегодно обновляется Всемирным антидопинговым агентством (ВАДА). Невнимание спортсменов и их команд к изменениям в списке привело к скандалу с мельдонием в марте 2016 года. Из-за препарата для поддержки сердца (с недоказанной эффективностью) под угрозой оказалась карьера самой титулованной российской теннисистки Марии Шараповой.

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Некоторые виды допинга продаются в аптеке. Значит ли это, что они безопасны?

Лекарства нужны для лечения больных, а не здоровых людей. Впрочем, существуют и терапевтические исключения, когда прием препаратов разрешается при наличии заболевания. К примеру, лекарства против астмы дают значительное преимущество больным спортсменам. Чаще всего в таком легализованном приеме допинга обвиняют лыжников и биатлонистов. Некоторые группы медицинских препаратов, например, диуретики, запрещают потому, что они скрывают применение допинга.

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Как спортсменов проверяют на допинг

Допинг-контроль проходит как в соревновательный период, так и в межсоревновательный. Кандидатов отбирают по жребию, результатам соревнований или просто по особым причинам.

Инспектор допингового контроля оповещает спортсмена и сопровождает его к пункту допингового контроля. Уважительными причинами для отсрочки считаются только процедура награждения, официальная пресс-конференция или необходимость в оказании медицинской помощи.

На пункте допингового контроля после заполнения бумаг спортсмен сдает пробу — кровь или мочу — в присутствии инспектора одного с ним пола. Пробу мочи разделяют на две порции — А и Б. Пробу А анонимно исследуют в лаборатории. Если выявлены следы запрещенных веществ, для подтверждения результата исследуется проба Б.

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Есть виды допинга, которые нельзя обнаружить по пробам. Как их находят?

У каждого спортсмена есть так называемый биологический паспорт — информация о стероидном и гематологическом профиле. Это нужно для того, чтобы обнаружить биологические маркеры допинга — внезапные резкие изменения, например, транспорта кислорода в клетки.

Мнение эксперта

Спортсмены будущего (причем, ближайшего) будут достигать фантастических результатов при помощи более глубокого внедрения в биохимию организма.

Почему у какого-то человека так удачно преобладают в мышцах волокна определённого вида? Что это? «Хорошая наследственность», случайный результат того, как причудливо тасуется колода генов? Или кто-то шулерски подменяет собой Фортуну? Такая подмена называется генетическим допингом — включением и выключением определенных генов при помощи специально разработанных для конкретной задачи векторов.

Заметить его сложно, а результат — крайне заманчивый. Тот же эритропоэтин больше не нужно будет вводить в организм извне, путем манипуляции с генетическим материалом прямо в клетках спортсмена выработка этого гормона усилится как бы «естественным» путём.

Может быть, это наше ближайшее будущее, но вероятнее, что эра генетического допинга уже началась. В ВАДА о подобных вещах обычно узнают не сразу.

Евгений Паперный
руководитель проекта Здоровье Mail.Ru
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Чем грозит применение допинга
Фоторепортаж
Известные российские спортсмены, пойманные на допинге

Дисквалификацией. Стандартный срок наказания — от двух до четырех лет. Иногда его могут сократить до года. В некоторых случаях, например, когда спортсмен не только принимал, но и распространял допинг, дисквалификация может быть пожизненной. Санкцию могут и вовсе не применять к виновному спортсмену, если он окажет «существенное содействие», то есть «признает свои ошибки и поможет пролить свет на другие нарушения антидопинговых правил».

Если применение допинга помогло спортсмену победить на соревнованиях, то его результаты аннулируются — у него отбираются медали и призовые. Это относится ко всем соревнованиям, в которых спортсмен участвовал после забора пробы, давшей положительный результат.

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