Что такое допинг и как с ним бороться

Спортсмены будущего (причем, ближайшего) будут достигать фантастических результатов при помощи более глубокого внедрения в биохимию организма.

Почему у какого-то человека так удачно преобладают в мышцах волокна определённого вида? Что это? «Хорошая наследственность», случайный результат того, как причудливо тасуется колода генов? Или кто-то шулерски подменяет собой Фортуну? Такая подмена называется генетическим допингом — включением и выключением определенных генов при помощи специально разработанных для конкретной задачи векторов.

Заметить его сложно, а результат — крайне заманчивый. Тот же эритропоэтин больше не нужно будет вводить в организм извне, путем манипуляции с генетическим материалом прямо в клетках спортсмена выработка этого гормона усилится как бы «естественным» путём.

Может быть, это наше ближайшее будущее, но вероятнее, что эра генетического допинга уже началась. В ВАДА о подобных вещах обычно узнают не сразу.