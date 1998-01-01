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Самые дорогие компании рунета-2016. Рейтинг Forbes

Источник: Mail.Ru

Бизнес-издание Forbes оценило стоимость интернет-компаний, созданных в России или для которых российский рынок — основной. Всего в рейтинге 20 интернет-гигантов. Данные по выручке, по словам авторов исследования, предоставлены самими корпорациями или получена в результате опросов участников рынка. Капитализация публичных компаний дана по данным биржи на 1 февраля 2016 года. Остальные цифры — экспертная оценка издания.

Фото© Mail.Ru
1.Mail.ru Group2.Яндекс3.Avito4.Юлмарт5.Exist
1
Mail.ru Group
Источник: Mail.Ru

Стоимость: $4700 млн.

Год основания: 1998.

Сайт: mail.ru, vk.ru, ok.ru.

Цифра: 37% рекламных объявлений в мобильной рекламной сети myTarget, которую весной 2015 года запустила группа, размещают компании из Китая.

Дмитрий Гришин, соучредитель и исполнительный директор, владеет 1,84% акций компании.

Mail.ru Group впервые стала самой дорогой компанией рунета, обогнав бессменного лидера, «Яндекс». Несмотря на кризис, сегменты мобильной рекламы и рекламы в соцсетях продолжают расти. Выручка «ВКонтакте», которую группа в 2015 году консолидировала, выросла за три квартала на 41,2%. Монетизируют соцсети не только за счет рекламы — в «Одноклассниках» появилась опция денежных переводов между пользователями (совместный проект с ВТБ24). И, что важно, зарабатывает компания не только в России: осенью ее игра Armored Warfare вышла на четырех языках, всего через месяц после запуска в России.

2
Яндекс
Источник: Mail.Ru

Стоимость: $4300 млн.

Год основания: 2000.

Сайт: yandex.ru.

Цифра: 72,5 млрд рублей — общий объем продаж с января по октябрь 2015 года на «Яндекс. Маркете», где представляют свои товары 18 000 магазинов.

Основатель Аркадий Волож стремится зарабатывать не только в руб­лях — осенью было запущено приложение для Мексики и Бразилии.

«Яндекс» разными способами стремится увеличить долю нерекламных доходов в выручке. Поисковик покупал компании, например Auto.ru (вместе с другими тематическими досками объявлений выделяется в новую структуру «Яндекс. Вертикали»). Создавал с нуля новые сервисы — «Яндекс. Такси» выстрелил и выделяется в отдельную компанию, а вот проект «Яндекс. Мастер» закрыли. Вступал в партнерства: хотя сотрудничество с агрегатором логистических сервисов Multiship не сложилось, «Яндекс» выкупил у компании саму платформу. На ней запустили «Яндекс. Доставку», которой могут пользоваться для отправки в регионы любые интернет-магазины.

3
Avito
Источник: Mail.Ru

Стоимость: $2400 млн.

Год основания: 2007.

Сайт: avito.ru.

Цифра: 16,6% посетителей сайта в ноябре 2015 года, по данным TNS, зашли с мобильных устройств.

У основателей после сделки с Naspers осталось 10% акций компании.

Основной доход сервису приносят плата за продвижение объявлений и реклама. В ноябре 2015 года холдинг Naspers из ЮАР увеличил долю в компании, основанной шведскими предпринимателями Йонасом Нордландером и Филипом Энгельбертом, до 67,9%. Крупнейшая в рунете доска объявлений закрепилась в рядах «единорогов» — быстрорастущих компаний с оценкой выше $1 млрд. Другие важные события года: компания запустила сервис контекстной рекламы «Avito Контекст» и купила логистический стартап CheckOut.

4
Юлмарт
Источник: Mail.Ru

Стоимость: $1100 млн.

Год основания: 2008.

Сайт: ulmart.ru.

Цифра: 22 500 кв. м — площадь достроенного в 2015 году флагманского центра обработки заказов в Санкт-Петербурге.

Дмитрий Костыгин, основной владелец «Юлмарта», не отказывается от планов провести IPO в Лондоне.

Онлайн-гипермаркет, начинавший с продаж техники и электроники, последовательно осваивает все новые категории. Сейчас в ассортименте 120 000 наименований, включая появившиеся в этом году зоотовары и канцелярские принадлежности. В рамках перехода к формату marketplace — площадки-агрегатора, или витрины, где за комиссию выставляются товары других ритейлеров, — запущены проекты по продаже автозапчастей и товаров для дома со складов поставщиков. За год открыто более 100 новых пунктов выдачи заказов (всего их 443) в 54 городах. В автопарке компании 300 машин разного тоннажа.

5
Exist
Источник: Mail.Ru

Стоимость: $700 млн.

Год основания: 1999.

Сайт: exist.ru.

Цифра: 2,5 млн поисковых запросов поступает ежедневно в систему заказов Exist более чем от 300 000 посетителей.

Владислав Доморацкий не общается с инвесторами и не берет кредитов.

Предприниматель Владислав Доморацкий и его партнеры Максим Мартынов и Алексей Белов создали один из первых интернет-магазинов в рунете, специализация — автозапчасти. Забрать покупку можно в одном из 291 офиса по всей России (собственных и франчайзинговых). 10−15% продаж приходится на корпоративных клиентов — страховые компании, автомастерские в регионах. В 2016 году Exist открыл логистический центр в Подмосковье. По данным компании, это крупнейший склад автозапчастей в Европе.

Ознакомиться с полным рейтингом можно на сайте Forbes

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