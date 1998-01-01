Самые дорогие компании рунета-2016. Рейтинг Forbes

Mail.ru Group впервые стала самой дорогой компанией рунета, обогнав бессменного лидера, «Яндекс». Несмотря на кризис, сегменты мобильной рекламы и рекламы в соцсетях продолжают расти. Выручка «ВКонтакте», которую группа в 2015 году консолидировала, выросла за три квартала на 41,2%. Монетизируют соцсети не только за счет рекламы — в «Одноклассниках» появилась опция денежных переводов между пользователями (совместный проект с ВТБ24). И, что важно, зарабатывает компания не только в России: осенью ее игра Armored Warfare вышла на четырех языках, всего через месяц после запуска в России.