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Крушение Boeing 737-800 под Ростовом-на-Дону: что известно

Фото© AFP 2018
1.Что произошло2.Причины аварии3.Официальная реакция
1
Что произошло

В 03.50 по местному времени 19 марта 2016 года Boeing 737−800 авиакомпании FlyDubai (рейс Дубай — Ростов) потерпел крушение при посадке в аэропорте Ростова-на-Дону.

Погибли 55 пассажиров (список погибших), в том числе четверо детей, и 7 членов экипажа. На борту было семь граждан Украины, один — Узбекистана и один из Индии. Все остальные погибшие были гражданами России.

2
Причины аварии

По предварительной информации, причиной аварии могли стать неправильные действия экипажа в тяжелых погодных условиях и техническая неисправность.

Во время загрузки произошла ошибка.

Самолет не смог из-за погодных условий приземлиться с первого раза, несколько часов кружил над аэропортом, а потом попытался сесть еще раз.

Во время загрузки произошла ошибка.

Международное консультативно-аналитическое агентство «Безопасность полетов» выложило расшифровку переговоров между диспетчерами аэропорта и экипажем самолета. Из нее следует, что никаких нештатных ситуаций на борту не было, но после того, как самолет попытался начать посадку и снизился до 600 м, было принято решение о наборе высоты и заходе на еще один круг.

После этого, согласно отчету МАК, на высоте 900 метров одновременно с отдачей экипажем штурвала «от себя» стабилизатор самолёта был отклонён на 5 градусов на пикирование, в следствие чего самолёт перешёл в энергичное снижение с реализацией вертикальной перегрузки до -1 ед. Последующие действия экипажа не позволили предотвратить столкновения самолёта с землёй. Столкновение произошло на скорости более 600 км/ч с углом тангажа на пикирование более 50 градусов.

По информации Flightradar24, самолет набирал высоту, когда неожиданно начал падать вертикально со скоростью 21 тысяча футов в минуту (106 м/с).

Во время загрузки произошла ошибка.

Следственный комитет завел дело по ч.3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

FlyDubai был первой компанией, использовавший самолет. Авиасудно изготовили только в 2010 году. Для авиакомпании катастрофа Boeing стала первой в истории компании.

Росавиация заявила, что претензий к диспетчерам и оборудованию ростовского аэропорта нет.

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Официальная реакция

20 марта в Ростовской области объявлен траур.

Генеральный директор FlyDubai Гейт аль-Гейт: «Более всего мы беспокоимся за семьи пассажиров и экипажа, находишиеся на борту. Каждый в FlyDubai глубоко шокирован, наши сердца находятся с родными и близкими погибших. Мы пока не знаем все подробности аварии, но работаем в тесном контакте с властями, чтобы установить причину. Мы делаем все возможное, чтобы заботиться о тех, кто пострадал, и будем помогать близким тех, кто находился на борту».

Президент России Владимир Путин принес глубокие соболезнования семьям погибших.

Наталья Тимакова, пресс-секретарь главы правительства Дмитрия Медведева: «Д. Медведев выражает глубокие соболезнования родным и близким погибших в результате авиакатастрофы».

Официальный представитель генерального секретаря ООН Пан Ги Муна Фархан Хак: «Генеральный секретарь мыслями с семьями пассажиров самолета. Мы надеемся на лучший исход, пока продолжается спасательная операция».

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