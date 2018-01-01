Крушение Boeing 737-800 под Ростовом-на-Дону: что известно

По предварительной информации, причиной аварии могли стать неправильные действия экипажа в тяжелых погодных условиях и техническая неисправность.

Самолет не смог из-за погодных условий приземлиться с первого раза, несколько часов кружил над аэропортом, а потом попытался сесть еще раз.

<iframe src="//vk.com/video_ext.php?oid=-36039&id=456239078&hash=58d881cec32f17b3&hd=2" width="853" height="480" frameborder="0"></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Международное консультативно-аналитическое агентство «Безопасность полетов» выложило расшифровку переговоров между диспетчерами аэропорта и экипажем самолета. Из нее следует, что никаких нештатных ситуаций на борту не было, но после того, как самолет попытался начать посадку и снизился до 600 м, было принято решение о наборе высоты и заходе на еще один круг.

После этого, согласно отчету МАК, на высоте 900 метров одновременно с отдачей экипажем штурвала «от себя» стабилизатор самолёта был отклонён на 5 градусов на пикирование, в следствие чего самолёт перешёл в энергичное снижение с реализацией вертикальной перегрузки до -1 ед. Последующие действия экипажа не позволили предотвратить столкновения самолёта с землёй. Столкновение произошло на скорости более 600 км/ч с углом тангажа на пикирование более 50 градусов.

По информации Flightradar24, самолет набирал высоту, когда неожиданно начал падать вертикально со скоростью 21 тысяча футов в минуту (106 м/с).

Следственный комитет завел дело по ч.3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

FlyDubai был первой компанией, использовавший самолет. Авиасудно изготовили только в 2010 году. Для авиакомпании катастрофа Boeing стала первой в истории компании.