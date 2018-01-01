Панамское досье. Коротко

В Панаме проверят законность деятельности фирмы Mossack Fonseca.

В Германии собираются внести поправки в закон об отмывании средств — придумать механизм, который позволил бы раскрыть информацию об истинных владельцах офшорных компаний.

Еврокомиссия составляет список офшорных государств, которые не обеспечивают международную транспарентность и обмен налоговой информацией.

Премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон заявил, что продал акции отцовского офшора до того, как стать премьер-министром.

Премьер-министр Исландии Сигмундюр Гуннлейгссон ушел в отставку, как и глава этического комитета ФИФА Хуан Педро Домининани.

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что главной мишенью расследования является президент России, а задачей — расшатать внутриполитическую ситуацию в стране перед выборами. Также Песков опроверг, что у его жены, фигуристки Татьяны Навки (она упоминается в расследовании) были компании в Панаме. Реагировать на публикацию власти не будут.

Владимир Путин на встрече с региональными журналистами сказал, что гордится другом — виолончелистом Сергеем Ролдугиным, а информацию про два миллиарда назвал чушью.

Петр Порошенко заявил, что, став президентом, передал управление активами консалтинговым компаниям. От них он потребовал предоставить отчет о действиях. Провести расследование в отношении президента Украины невозможно до конца полномочий.

В Испании проводят расследование в отношении лиц, упомянутых в публикации: футболиста Лионеля Месси, режиссера Педро Альмодовара, тети короля Испании Пилар де Борбон и других.

Австрийский финансовый регулятор FMA проверяет законность действий банков Raiffeisen Bank International и Hypo Landesbank Vorarlberg, упомянутых в публикации. Управление финансового надзора Норвегии потребовало предоставить отчеты о деятельности от крупнейшего норвежского банка DNB и скандинавской финансовой группы Nordea (ее также проверят в Швеции). Организации в свою очередь отчитались о начале внутреннего расследования.