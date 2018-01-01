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Панамское досье. Коротко

Фото© AFP 2018
1.Ситуация2.Что такое офшоры3.О ком есть информация4.Какова была реакция на опубликованные данные
1
Ситуация

Архив панамской юридической компании Mossack Fonseca попал в руки к журналистам. Как утверждается в публикации Международного консорциума журналистов-расследователей, 11,5 миллионов секретных файлов с 1977 до конца 2015 года проливают свет на схемы сокрытия нелегальных доходов через офшоры.

В документах содержится финансовая информация о «политических должностных лицах» из 50 стран — politically exposed persons (имеется в виду возможность влиять на принятие решений и коррупционные риски, связанные с этим), а также о членах их семей, друзьях и деловых партнерах.

2
Что такое офшоры

Офшоры — финансовые центры с налоговыми льготами, упрощенными бюрократическими процедурами. Открыть там компанию очень просто, но, это возможно сделать только через местную юридическую фирму. При этом упоминать источник средств или настоящего владельца необязательно.

Офшоры используются компаниями, чтобы сэкономить на налогах, а также криминальными организациями и коррупционерами для сокрытия преступлений.

3
О ком есть информация

О 140 политиках, из них 12 — бывшие или действующие главы государств, в том числе премьер-министры Исландии и Пакистана, президент Украины Петр Порошенко, король Саудовской Аравии. Кроме этого, есть данные о счетах детей президента Азербайджана, покойного отца премьер-министра Великобритании Дэвида Кэмерона Иена Кэмерона, родственников председателя КНР Си Цзиньпина, окружения Владимира Путина.

В документах содержится информация о 15 тысячах компаний, созданных известными банковскими организациями, чтобы помочь их клиентам скрыть средства на офшорных счетах.

4
Какова была реакция на опубликованные данные

В Панаме проверят законность деятельности фирмы Mossack Fonseca.

В Германии собираются внести поправки в закон об отмывании средств — придумать механизм, который позволил бы раскрыть информацию об истинных владельцах офшорных компаний.

Еврокомиссия составляет список офшорных государств, которые не обеспечивают международную транспарентность и обмен налоговой информацией.

Премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон заявил, что продал акции отцовского офшора до того, как стать премьер-министром.

Премьер-министр Исландии Сигмундюр Гуннлейгссон ушел в отставку, как и глава этического комитета ФИФА Хуан Педро Домининани.

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что главной мишенью расследования является президент России, а задачей — расшатать внутриполитическую ситуацию в стране перед выборами. Также Песков опроверг, что у его жены, фигуристки Татьяны Навки (она упоминается в расследовании) были компании в Панаме. Реагировать на публикацию власти не будут.

Владимир Путин на встрече с региональными журналистами сказал, что гордится другом — виолончелистом Сергеем Ролдугиным, а информацию про два миллиарда назвал чушью.

Петр Порошенко заявил, что, став президентом, передал управление активами консалтинговым компаниям. От них он потребовал предоставить отчет о действиях. Провести расследование в отношении президента Украины невозможно до конца полномочий.

В Испании проводят расследование в отношении лиц, упомянутых в публикации: футболиста Лионеля Месси, режиссера Педро Альмодовара, тети короля Испании Пилар де Борбон и других.

Австрийский финансовый регулятор FMA проверяет законность действий банков Raiffeisen Bank International и Hypo Landesbank Vorarlberg, упомянутых в публикации. Управление финансового надзора Норвегии потребовало предоставить отчеты о деятельности от крупнейшего норвежского банка DNB и скандинавской финансовой группы Nordea (ее также проверят в Швеции). Организации в свою очередь отчитались о начале внутреннего расследования.

Минфин США изучит документы в поисках попыток ухода от санкций.

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