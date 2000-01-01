Почему нефть дешевеет, а цены на бензин растут

Источник: РИА "Новости"

Россия является крупнейшим мировым поставщиком нефти и с 2013 года наращивать добычу топлива. При этом цены на бензин практически не зависят от стоимости барреля. Они складываются в основном из налогов, акцизов, расходов на производство и маржи нефтедобывающих компаний.

Первая причина, роста цен на бензин — высокие налоги на нефтяной бизнес. Налоговые акцизы и различные сборы на всем этапе — от добычи, переработки, до реализации готового топлива, по разным оценкам составляют порядка 60−70% конечной цены на бензин. Доля себестоимости сырья (нефти) в российском бензине — всего около 6%. А вот маржа при его реализации на оптовом рынке может достигать 15%.

Вторая причина — падение курса рубля. Кредитные долги российских нефтяных компаний перед западными банками исчисляются в долларах. В условиях падающих цен на нефть на мировом рынке, российские компании пытаются компенсировать потери. А именно: увеличивают экспорт, создавая внутри российского рынка дефицит сырой нефти и бензина. При дефиците цены поднимаются.