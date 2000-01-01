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Почему нефть дешевеет, а цены на бензин растут

Несмотря на то, что Россия остается крупнейшим в мире нефтедобытчиком и постоянно наращивает темпы добычи топлива, потребительские цены на бензин продолжают расти. Разбираемся, почему так происходит.

Фото© РИА "Новости"
1.Что происходит с ценами на нефть? И почему это происходит?2.Почему при падающей цене на нефть бензин в России продолжает дорожать?3.Такая ситуация во всех странах?
1
Что происходит с ценами на нефть? И почему это происходит?

За год цены на нефть на мировом рынке упали на 28%. Это снижение цен началось в 2013 году и было связано с несколькими факторами:

1. Снижение темпов роста Китая, индустриализация которого в 2003—2008 годах обеспечивала высокий спрос и высокие цены на топливо.

2. Развитие технологий горизонтального бурения, благодаря которому стала возможна «сланцевая революция», то есть удешевление и увеличение объема добываемой сланцевой нефти.

3. Политические кризисы. Например, 2/3 всей нефти в мире добывают страны ОПЕК (международной межправительственной организации стран экспортеров нефти). Интересы трех крупнейших членов этой организации — Саудовской Аравии, Ирака и Ирана, зачастую противоположны.

В результате того, что страны не могут договорится об объемах производства, рынок оказывается перенасыщен нефтью. Чтобы реализовать ее, компаниям приходится снижать цены.

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Почему при падающей цене на нефть бензин в России продолжает дорожать?
Источник: РИА "Новости"

Россия является крупнейшим мировым поставщиком нефти и с 2013 года наращивать добычу топлива. При этом цены на бензин практически не зависят от стоимости барреля. Они складываются в основном из налогов, акцизов, расходов на производство и маржи нефтедобывающих компаний.

Первая причина, роста цен на бензин — высокие налоги на нефтяной бизнес. Налоговые акцизы и различные сборы на всем этапе — от добычи, переработки, до реализации готового топлива, по разным оценкам составляют порядка 60−70% конечной цены на бензин. Доля себестоимости сырья (нефти) в российском бензине — всего около 6%. А вот маржа при его реализации на оптовом рынке может достигать 15%.

Вторая причина — падение курса рубля. Кредитные долги российских нефтяных компаний перед западными банками исчисляются в долларах. В условиях падающих цен на нефть на мировом рынке, российские компании пытаются компенсировать потери. А именно: увеличивают экспорт, создавая внутри российского рынка дефицит сырой нефти и бензина. При дефиците цены поднимаются.

Падение курса рубля привело к подорожанию для российского потребителя всех экспортных товаров. При этом, если посмотреть на график, видно, что при пересчете в доллары, цена российского бензина продолжает падать с 2013 года и в общем-то следует за тенденцией падения мировых цен на нефть.

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Такая ситуация во всех странах?
Источник: РИА "Новости"

Доля нефти в стоимости бензина в разных странах отличается. Низкая цена может держаться за счет правительственных субсидий, как, например, в Венесуэле.

В США цена на бензин в большей или меньшей степени зависит от нефтяных котировок. Налоговые акцизы и различные сборы там составляют около 15%, а доля себестоимости сырья (читай нефти) — около 75%.

С падением мировых цен на нефть бензин понемногу (около 2%) дешевеет в странах Европейского союза. Но в европейских странах с развитой нефтедобычей и нефтепереработкой (например, Норвегии), цены остаются высокими за счет серьезной налоговой нагрузки на нефтяной бизнес.

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