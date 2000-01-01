Почему нефть дешевеет, а цены на бензин растут

За год цены на нефть на мировом рынке упали на 28%. Это снижение цен началось в 2013 году и было связано с несколькими факторами:
1. Снижение темпов роста Китая, индустриализация которого в 2003—2008 годах обеспечивала высокий спрос и высокие цены на топливо.
2. Развитие технологий горизонтального бурения, благодаря которому стала возможна «сланцевая революция», то есть удешевление и увеличение объема добываемой сланцевой нефти.
3. Политические кризисы. Например, 2/3 всей нефти в мире добывают страны ОПЕК (международной межправительственной организации стран экспортеров нефти). Интересы трех крупнейших членов этой организации — Саудовской Аравии, Ирака и Ирана, зачастую противоположны.
В результате того, что страны не могут договорится об объемах производства, рынок оказывается перенасыщен нефтью. Чтобы реализовать ее, компаниям приходится снижать цены.